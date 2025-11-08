Borzasztó: legalább 6 ember életét követelték a lángok, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban

Legalább hat ember életét vesztette Törökországban, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban.
A mentőszolgálatokat a Kocaeli tartományban történt tűzesethez helyi idő szerint reggel 9 óra körül riasztották, miután több robbanásról és hatalmas lángokról érkeztek bejelentések.
A tartomány kormányzója, İlhami Aktaş elmondta, hogy hat ember meghalt, és több sérültet is kórházban kezelnek.
A tűz oka, amely hat ember életét követelte, jelenleg is vizsgálat alatt áll, a sérültek ellátása folyamatban van
- tette hozzá.
A tüzet időközben sikerült eloltania a tűzoltóknak.
Az ország miniszterelnöke, Recep Tayyip Erdoğan részvétét fejezte ki azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket a tragédiában. Mansur Yavaş, Ankara polgármestere, a közösségi médiában megosztott közleményében hozzátette, hogy a parfümraktárban kitört tűz mindenkit mélyen elszomorított - írta a Mirror.
