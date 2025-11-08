Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzasztó: legalább 6 ember életét követelték a lángok, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:29
halálos áldozatsérült
Több robbanás rázta meg a török Kocaeli tartományt, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban. A lángok percek alatt elborították az épületet, a hatóságok pedig most vizsgálják, mi okozta a tragédiát.

Legalább hat ember életét vesztette Törökországban, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban.

A tűzoltók sikeresen megfékezték a raktárban tomboló lángokat.
A tűzoltók sikeresen megfékezték a raktárban tomboló lángokat. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash

Több sérültet is kórházba szállítottak a tűzeset után

A mentőszolgálatokat a Kocaeli tartományban történt tűzesethez helyi idő szerint reggel 9 óra körül riasztották, miután több robbanásról és hatalmas lángokról érkeztek bejelentések.

A tartomány kormányzója, İlhami Aktaş elmondta, hogy hat ember meghalt, és több sérültet is kórházban kezelnek.

A tűz oka, amely hat ember életét követelte, jelenleg is vizsgálat alatt áll, a sérültek ellátása folyamatban van

- tette hozzá.

A tüzet időközben sikerült eloltania a tűzoltóknak.

Az ország miniszterelnöke, Recep Tayyip Erdoğan részvétét fejezte ki azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket a tragédiában. Mansur Yavaş, Ankara polgármestere, a közösségi médiában megosztott közleményében hozzátette, hogy a parfümraktárban kitört tűz mindenkit mélyen elszomorított - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu