Borzasztó: legalább 6 ember életét követelték a lángok, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban

Legalább hat ember életét vesztette Törökországban, miután tűz ütött ki egy parfümraktárban.

A tűzoltók sikeresen megfékezték a raktárban tomboló lángokat. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash

Több sérültet is kórházba szállítottak a tűzeset után

A mentőszolgálatokat a Kocaeli tartományban történt tűzesethez helyi idő szerint reggel 9 óra körül riasztották, miután több robbanásról és hatalmas lángokról érkeztek bejelentések.

A tartomány kormányzója, İlhami Aktaş elmondta, hogy hat ember meghalt, és több sérültet is kórházban kezelnek.

A tűz oka, amely hat ember életét követelte, jelenleg is vizsgálat alatt áll, a sérültek ellátása folyamatban van

- tette hozzá.

A tüzet időközben sikerült eloltania a tűzoltóknak.

Az ország miniszterelnöke, Recep Tayyip Erdoğan részvétét fejezte ki azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket a tragédiában. Mansur Yavaş, Ankara polgármestere, a közösségi médiában megosztott közleményében hozzátette, hogy a parfümraktárban kitört tűz mindenkit mélyen elszomorított - írta a Mirror.