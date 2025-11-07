Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szándékos gyújtogatás miatt vett őrizetbe egy férfit a rendőrség - ámokfutása egy nő életét követelte

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 13:20
szándékos gyújtogatásmélygarázs
A rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki még május elején szándékosan gyújtogatott egy budapesti mélygarázsban. Ámokfutása egy emberi életet követelte, de bűnösségét továbbra is tagadja.

Szándékosan gyújtogatott egy férfi Budapesten, a XI. kerületben található mélygarázsban. A lángokban egy nő életét vesztette, az épületben és járművekben okozott kár pedig mintegy 240 millió forint.

Őrizetbe vette a rendőrség a szándékos gyújtogatást elkövető férfit.
Őrizetbe vette a rendőrség a szándékos gyújtogatást elkövető férfit. Fotó:  Police.hu

Egy nő életét követelte a szándékos gyújtogatás

A tűzeset május 2-án hajnalban történt. A tűzoltók hamar eloltották a lángokat, de az egyik autó mellett egy eszméletlen nőre bukkantak, akinek az életét már nem tudták megmenteni. Több autó és motor teljesen kiégett, az épület is súlyosan megrongálódott.

A rendőrségi helyszínelés megállapította, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának vizsgálata szerint a tettes betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.

A hónapokon át tartó nyomozás után november 3-án hajnalban, VII. kerületi lakásában a rendőrök elfogták a 47 éves N. Ákost. A férfinál a bűncselekmény idején viselt ruhát, egy kulcsot az épületben lévő egyik lakáshoz és bilétát a garázshoz is találtak. Továbbá N. Zsolt autójában egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballont és kábítószergyanús anyagokat is találtak.

A férfit halált előidéző közveszélyokozás bűntettének megalapozott gyanúja hallgatták ki. Bár mindent tagad, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását - közölte a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu