Szándékos gyújtogatás miatt vett őrizetbe egy férfit a rendőrség - ámokfutása egy nő életét követelte

Szándékosan gyújtogatott egy férfi Budapesten, a XI. kerületben található mélygarázsban. A lángokban egy nő életét vesztette, az épületben és járművekben okozott kár pedig mintegy 240 millió forint.

Őrizetbe vette a rendőrség a szándékos gyújtogatást elkövető férfit. Fotó: Police.hu

Egy nő életét követelte a szándékos gyújtogatás

A tűzeset május 2-án hajnalban történt. A tűzoltók hamar eloltották a lángokat, de az egyik autó mellett egy eszméletlen nőre bukkantak, akinek az életét már nem tudták megmenteni. Több autó és motor teljesen kiégett, az épület is súlyosan megrongálódott.

A rendőrségi helyszínelés megállapította, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának vizsgálata szerint a tettes betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.

A hónapokon át tartó nyomozás után november 3-án hajnalban, VII. kerületi lakásában a rendőrök elfogták a 47 éves N. Ákost. A férfinál a bűncselekmény idején viselt ruhát, egy kulcsot az épületben lévő egyik lakáshoz és bilétát a garázshoz is találtak. Továbbá N. Zsolt autójában egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballont és kábítószergyanús anyagokat is találtak.

A férfit halált előidéző közveszélyokozás bűntettének megalapozott gyanúja hallgatták ki. Bár mindent tagad, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását - közölte a rendőrség.