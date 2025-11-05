Másodszor is leégett a tyukodi család háza - karjaikban mentették ki gyermekeiket a lángok közül

Lakhatatlanná vált egy héttagú család otthona Tyukodon, miután hétfő este tűz ütött ki a házukban.

Másodjára égett le a család háza, most ismét segítségre szorulnak / Fotó: Tények

Segítséget kér a tyukodi család

A lángok percek alatt elborították az épületet, a szülők a karjaikban mentették ki a gyerekeket, köztük egy mindössze egy hónapos kisbabát. A tűz következtében az egész tetőszerkezet megsemmisült, csupán elszenesedett gerendák maradtak a helyén. A szülők a háznál maradtak, míg a gyermekeket elvitték a rokonok.

Most az egész falu összefogott, hogy segítsenek a bajbajutott családon.

Jó érzés, csak bár ne lettünk volna így

- nyilatkozta könnyek között az édesanya.

A család helyzete azért is különösen nehéz, mert öt évvel ezelőtt már egyszer leégett az otthonuk, akkor gyújtogatás okozta a tüzet. Ezúttal a kémény gyulladt ki, és onnan terjedtek tovább a lángok. Most ismét segítséget kérnek, hogy hamar kijussanak a nehéz helyzetből, és minden felajánlásért nagyon hálásak - közölte a Tények.