Másodszor is leégett a tyukodi család háza - karjaikban mentették ki gyermekeiket a lángok közül

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:40
háztűzcsalád
Szörnyű tűzeset forgatta fel egy héttagú család életét. Az édesanya könnyek között mondta el, hogy nem tudják mit tegyenek, mivel már másodjára éget le otthonuk.

Lakhatatlanná vált egy héttagú család otthona Tyukodon, miután hétfő este tűz ütött ki a házukban.

Másodjára égett le a család háza, most újra segítséget kérnek.
Másodjára égett le a család háza, most ismét segítségre szorulnak / Fotó: Tények

Segítséget kér a tyukodi család

A lángok percek alatt elborították az épületet, a szülők a karjaikban mentették ki a gyerekeket, köztük egy mindössze egy hónapos kisbabát. A tűz következtében az egész tetőszerkezet megsemmisült, csupán elszenesedett gerendák maradtak a helyén. A szülők a háznál maradtak, míg a gyermekeket elvitték a rokonok.

Most az egész falu összefogott, hogy segítsenek a bajbajutott családon.

Jó érzés, csak bár ne lettünk volna így

- nyilatkozta könnyek között az édesanya.

A család helyzete azért is különösen nehéz, mert öt évvel ezelőtt már egyszer leégett az otthonuk, akkor gyújtogatás okozta a tüzet. Ezúttal a kémény gyulladt ki, és onnan terjedtek tovább a lángok. Most ismét segítséget kérnek, hogy hamar kijussanak a nehéz helyzetből, és minden felajánlásért nagyon hálásak - közölte a Tények.

 

