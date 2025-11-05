Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
11 ember halálát okozta a tűz egy idősek otthonában, közel 20 embert szállítottak kórházba

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:10
idősek otthonafüstmérgezéstragédia
Percek alatt ellepték a lángok az idősek otthonát és 11 ember életét követelték. A hatóságok jelentése szerint 20 embert mentettek ki és szállítottak a közeli kórházba, akik közül hárman még mindig válságos állapotban vannak.

11 ember meghalt és több mint 30 megsérült, miután kedd éjjel tűz ütött ki egy idősek otthonában a boszniai Tuzla városában.

Többen is kórházba kerültek a tűz után füstmérgezés miatt.
Többen is kórházba kerültek a tűz után füstmérgezés miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Füstmérgezéssel kezelnek több embert is a tűzeset után

A lángok helyi idő szerint 20:45 körül csaptak fel az épület hetedik emeletén, és rövid idő alatt továbbterjedtek a felső szintekre. A helyszínre kiérkező tűzoltók és rendőrök több mint 20 embert mentettek ki, köztük ápolókat, lakókat és segítőket, de többen füstmérgezést szenvedtek, három sérült pedig jelenleg is intenzív osztályon fekszik.

A tragédia oka egyelőre ismeretlen. Nermin Nikšić, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke óriási katasztrófának nevezte az esetet, és teljes körű vizsgálatot rendelt el, amint a helyszín biztonságossá válik. Az intézmény vezetője, Mirsad Bakalović, a tűzvész után bejelentette lemondását: állítása szerint mindenkit ismert, aki az épületben tartózkodott, és mélyen megérintette az, amit látott.

A túlélők szörnyű jelenetekről számolt be. Az egyik lakó, Ruza Kajic elmondta, hogy egy recsegő hangra ébredt, majd az ablakon át látta, ahogy égő törmelék hullik az épületből.

A hatóságok azt közölték, hogy a tűz pontos okát még vizsgálják, de az előzetes adatok szerint a felső szinten élő, mozgásképtelen lakók voltak leginkább kiszolgáltatva a gyorsan terjedő lángoknak - írta a BBC.

 

