Felcsaptak a lángok Tiszabezdéden: már a tűzoltók sem menthették meg az idős férfi életét

Halálos tűzeset történt csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabezdéden, ahol egy idős férfi életét vesztette a saját otthonához tartozó kazánházban.

Egy idős férfi életét követelte a tiszabezdédi tűzeset (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Begyújtás közben történt a tiszabezdédi halálos tűzeset

A tűz a házzal egybeépített melléképületben keletkezett, és mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lángok már kialudtak.

A kiérkező egységek a kazánházban megtalálták a 60-as éveiben járó férfi holttestét. A feltételezések szerint a tragédia akkor történt, amikor megpróbált begyújtani a vegyes tüzelésű kazánba, és eközben lángra kapott a ruhája.

A tűz okát és a haláleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írta a Tények.