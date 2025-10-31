Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Felcsaptak a lángok Tiszabezdéden: már a tűzoltók sem menthették meg az idős férfi életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 13:20
Egy pillanat alatt tragédiába torkollott a fűtés előkészítése Tiszabezdéden. A kazánházban felcsaptak a lángok, egy idős férfi életét már nem tudták megmenteni.

Halálos tűzeset történt csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabezdéden, ahol egy idős férfi életét vesztette a saját otthonához tartozó kazánházban.

Egy idős férfi életét követelte a tiszabezdédi tűzeset
Egy idős férfi életét követelte a tiszabezdédi tűzeset  (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Begyújtás közben történt a tiszabezdédi halálos tűzeset

A tűz a házzal egybeépített melléképületben keletkezett, és mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lángok már kialudtak.

A kiérkező egységek a kazánházban megtalálták a 60-as éveiben járó férfi holttestét. A feltételezések szerint a tragédia akkor történt, amikor megpróbált begyújtani a vegyes tüzelésű kazánba, és eközben lángra kapott a ruhája.

A tűz okát és a haláleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írta a Tények.

 

