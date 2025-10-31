Felcsaptak a lángok Tiszabezdéden: már a tűzoltók sem menthették meg az idős férfi életét

Halálos tűzeset történt csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabezdéden, ahol egy idős férfi életét vesztette a saját otthonához tartozó kazánházban.
A tűz a házzal egybeépített melléképületben keletkezett, és mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lángok már kialudtak.
A kiérkező egységek a kazánházban megtalálták a 60-as éveiben járó férfi holttestét. A feltételezések szerint a tragédia akkor történt, amikor megpróbált begyújtani a vegyes tüzelésű kazánba, és eközben lángra kapott a ruhája.
A tűz okát és a haláleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írta a Tények.
