Tragédia: halálba zuhant egy 29 éves férfi a népszerű üdülőhelyen

Tragédia történt egy üdülőhelyen, miután egy fiatal, 29 éves férfi a halálába zuhant. A szemtanúk és az első hírek szerint Bartosz Urbaniak, aki a népszerű skegnessi Butlins helyen kapcsolódott ki, egy erkélyről a másikra akart átmászni, amikor hirtelen elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. A történteket látta egy helyszínen lévő ápolónő tanonc is, aki azonnal újraélesztésbe kezdett, amíg meg nem érkezett a riasztott mentőhelikopter, amelyet követően Bartoszt ugyan kórházba szállították, ott sajnos két nappal később életét vesztette.

Tragédia, erkélymászás közben zuhant a halálába a férfi. Fotó: X

Tragédia: így búcsúzott barátnője az elhunyt férfitól

Elbúcsúzni tőled utoljára valami olyasmi volt, amit soha nem tudtam volna elképzelni. A legnagyobb szíved és egy olyan lelked volt, ami túl kedves volt ehhez a világhoz. Vigyázz Laytonra, ő a tükörképed, az örökséged, és minden tettében ott hordozza a fényed. Amíg újra találkozunk tudd, hogy mindig szeretni, hiányolni és emlékezni fogunk rád. Az élet soha nem lesz már ugyanaz nélküled, de az emlékedet megőrizzük, és büszkévé teszünk. Szállj magasra, szerelmem.

Bartosz szeptember 28-án vesztette életét, azonban a halottkém csak októberben indított vizsgálatot a haláleset miatt. Ekkor kiderült, hogy a tragédiát agysérülés, továbbá egyéb sérülések okozták, amelyek a harmadik emeleti erkélyről való zuhanás okozott. A rendőrség közölte, Bartosz halálát nem kezelik gyanús körülményként. Egyes feltételezések szerint az esést követően Bartosz valamilyen orvosi rosszullétet is elszenvedett.

Egy szemtanú, aki szintén a népszerű üdülőhelyen volt, így nyilatkozott:

A mentőhelikopter pont a mellettünk lévő épület udvarán szállt le! Olyan szomorú, hogy úgy tűnik, meghalt. Részvétem a családjának és barátainak

- idézte őt a Mirror.