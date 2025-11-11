,,Elvittem a fiaimat az iskolába – majd közölték velem, hogy soha többé nem fogok tudni járni!”

A gyermekeit vitte iskolába az az édesapa, aki nem sokkal később súlyos autóbalesetet szenvedett, mialatt megpróbált előzni a járművével. A baleset szörnyű véget ért, az apuka pedig az orvosok szerint soha többé nem fog tudni lábra állni.

Gyermekeit vitte iskolába, többé lábra sem tud állni az édesapa

A 45 éves Mat Holten megpróbált kikerülni a járművével egy eléje húzódó autót, de nekiment, majd egy falnak csapódott. Az ütközéstől a férfi autója felborult, ő és a felesége, Kristina pedig ezután fejjel lefelé lógtak az autóban. Kristinának sikerült kiszabadulnia, ám férje a roncsok közé szorult: ekkor már nem érezte a lábát. A mentőszolgálatok a helyszínre siettek, és a devoni Plymouthban található Derriford Kórházba vitték a férfit, ahol egy 14 órás műtéten esett át.

Az orvosok később azt közölték az édesapával, hogy hetes fokozatú gerincsérülése van, ami miatt nyaktól lefele lebénult. Mat jelenleg a család otthonától 402 kilométerre lévő Salisbury Rehabilitációs Klinikán fekszik, ahol hat hónapig intenzív terápiában és rehabilitációban részesül, és igyekszik alkalmazkodni a mostani körülményeihez.

Nagyon szürreális volt. Az elmúlt hónap eleje olyan volt, akár egy rémálom. Lassanként megbékéltem vele, de a világom a feje tetejére állt

- idézte a feleség, Kristina szavait a Mirror.

A baleset előtt közvetlenül a házaspár a 12 éves ikerfiaikat vitték el a cornwalli Wadebridge iskolába, október elsején. A balesethez a mentők mellett a tűzoltók is kivonultak, ám Mat addigra már súlyos nyaki sérülést szenvedett. A 41 éves Kristina így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

Ott maradtam, és csak néztem őt, és hihetetlenül tehetetlennek éreztem magam, ahogy ültem az út szélén... Egyik nap az úton haladtunk, amikor hirtelen egy autó elénk kanyarodott, és felborultunk, ami nagyon ijesztő volt.

A nő alig akarja elhinni, hogy míg ő könnyedén kiszabadult, addig a férje odabent ragadt. Mat - akinek az ikrek mellett van egy 16 éves lánya és egy 19 éves fia is - , a balesete előtt még azt remélte, önkéntes sofőrként vállalhat állást, de az álma így örökre szertefoszlott, miután manapság már csak az egyik kezét képes megmozdítani.