Magára robbantotta a házat, kómában fekszik a nógrádi nyugdíjas

Egy robbanást követően mesterséges kómába kellett helyezni egy nógrádi férfit, miután cigarettázás közben próbálta kicserélni a gázpalackot.

Magára robbantotta a házát egy férfi Nógrád vármegyében (fotó: Vendel Lajos / NOOL)

Vasárnap kora délután hívták ki a hatóságokat, miután a szivárgó gáz miatt felrobbant egy ház. A tető leszakadt, és az egyik fala is kidőlt az épületnek, amelyből a tűzoltók egy 74 éves lakót menekítettek ki.

Robbanásban szenvedett életveszélyes sérüléseket

A férfi légcsöve, tüdeje és bőre is súlyosan megégett. A mentők már a helyszínen mesterséges kómába helyezték, mielőtt mentőhelikopterrel kórházba szállították.

A ház gyakorlatilag megsemmisült a robbanás következtében, miután az egyedül élő férfi életveszélyes cselekedetet hajtott végre. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál elmondta, hogy az idős férfi testfelületének körülbelül 30 százaléka sérült.

A tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták az épületet, valamint elszállították a még épségben maradt két gázpalackot - írja a NOOL.