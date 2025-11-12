Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összetörtek a szülők: elvesztették csodálatos 12 éves fiukat

sípálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 06:00
tragédiabaleset
Hiába próbáltak segíteni. Életét vesztette a fiú a sípályán.

Felfoghatatlan tragédiát élt át Natalie és Chris Watkiss: 12 éves fiuk, Louis egy fedett sípályán vesztette életét, miután egy szánkózás közben elszenvedett súlyos fejsérülés következtében meghalt. Most azonban a gyászoló szülők újabb csapást kaptak – a hatóságok megtagadták tőlük a hivatalos halotti vizsgálat (inquest) lefolytatását, ami szerintük az utolsó esélyük lett volna az igazságra.

Sípályán
A sípályán halt meg a kisfiú.
Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A szülők küzdenek a sípályán elhunyt fiúk igazáért

A tragédia még 2021. szeptember 24-én történt a tamworthi SnowDome fedett sípályán, ahol Louis egy barátja születésnapi buliján vett részt. A fiú egy szánkón csúszott le a pályán, amikor Joseph Dibb, az aznapi műszakvezető a pályára lépett, hogy eltávolítson egy jégdarabot – láthatósági mellény nélkül, háttal a közeledő szánkózóknak. Louis nagy sebességgel nekiütközött, a férfi pedig ráesett a fiúra, akinek fejsérülése „nem volt összeegyeztethető az élettel” – derült ki az orvosi vizsgálatból.

A SnowDome vállalat korábban elismerte a felelősségét a balesetben, és 100 000 font (kb. 46 millió forint) pénzbírságot, valamint 16 000 font (kb. 7,3 millió forint) perköltséget fizetett. A szülők azonban a bírságot „nevetségesen enyhének” és „puszta ejnye-bejnyének” nevezték.

A South Staffordshire-i halottkém, Fiona Gingell pénteken közölte, hogy nem lesz hivatalos vizsgálat, mivel az ügy minden lényeges elemét már a biztonsági hatóság (Health and Safety Executive) feltárta. 

„Nem maradt olyan vizsgálati szakasz, amelyet jogilag le kellene folytatni” 

– mondta Gingell.

A döntés után Louis szülei a bíróság előtt nyilatkoztak. Natalie könnyek között mondta:

„Még mindig sokkban vagyunk. Négy éve nem tudtunk igazán gyászolni, mert a rendszer teljesen elvett tőlünk mindent. Nem tudunk úgy emlékezni Louis-ra, amilyen volt, csak arra, amit a bürokrácia csinált belőle. Teljesen kimerültünk.”

Hozzátette, hogy másik fiuk is szenvedett a hosszan elhúzódó eljárás miatt:

„Azt mondta nekem: ‘Anya, mikor lesz már ennek vége? Itt vagyok, és szükségem van rád.’ Most haza akarunk menni, vele lenni, és végre élni egy kicsit – emlékezni Louis-ra úgy, ahogy megérdemli.”

Louis édesapja, Chris pedig így fogalmazott:

„Minden perc, minden óra, minden nap tiszta fájdalom. Eddig a harc adott értelmet az életünknek, de most, hogy már nincs miért küzdenünk, félünk attól, mi jön. Most fog igazán ránk szakadni a valóság.”

A család kijelentette, hogy nem engedik, hogy Louis öröksége feledésbe merüljön, és továbbra is azért fognak dolgozni, hogy hasonló tragédiák soha többé ne történhessenek meg, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu