Összetörtek a szülők: elvesztették csodálatos 12 éves fiukat

Felfoghatatlan tragédiát élt át Natalie és Chris Watkiss: 12 éves fiuk, Louis egy fedett sípályán vesztette életét, miután egy szánkózás közben elszenvedett súlyos fejsérülés következtében meghalt. Most azonban a gyászoló szülők újabb csapást kaptak – a hatóságok megtagadták tőlük a hivatalos halotti vizsgálat (inquest) lefolytatását, ami szerintük az utolsó esélyük lett volna az igazságra.

A sípályán halt meg a kisfiú.

A szülők küzdenek a sípályán elhunyt fiúk igazáért

A tragédia még 2021. szeptember 24-én történt a tamworthi SnowDome fedett sípályán, ahol Louis egy barátja születésnapi buliján vett részt. A fiú egy szánkón csúszott le a pályán, amikor Joseph Dibb, az aznapi műszakvezető a pályára lépett, hogy eltávolítson egy jégdarabot – láthatósági mellény nélkül, háttal a közeledő szánkózóknak. Louis nagy sebességgel nekiütközött, a férfi pedig ráesett a fiúra, akinek fejsérülése „nem volt összeegyeztethető az élettel” – derült ki az orvosi vizsgálatból.

A SnowDome vállalat korábban elismerte a felelősségét a balesetben, és 100 000 font (kb. 46 millió forint) pénzbírságot, valamint 16 000 font (kb. 7,3 millió forint) perköltséget fizetett. A szülők azonban a bírságot „nevetségesen enyhének” és „puszta ejnye-bejnyének” nevezték.

A South Staffordshire-i halottkém, Fiona Gingell pénteken közölte, hogy nem lesz hivatalos vizsgálat, mivel az ügy minden lényeges elemét már a biztonsági hatóság (Health and Safety Executive) feltárta.

„Nem maradt olyan vizsgálati szakasz, amelyet jogilag le kellene folytatni”

– mondta Gingell.

A döntés után Louis szülei a bíróság előtt nyilatkoztak. Natalie könnyek között mondta:

„Még mindig sokkban vagyunk. Négy éve nem tudtunk igazán gyászolni, mert a rendszer teljesen elvett tőlünk mindent. Nem tudunk úgy emlékezni Louis-ra, amilyen volt, csak arra, amit a bürokrácia csinált belőle. Teljesen kimerültünk.”

Hozzátette, hogy másik fiuk is szenvedett a hosszan elhúzódó eljárás miatt:

„Azt mondta nekem: ‘Anya, mikor lesz már ennek vége? Itt vagyok, és szükségem van rád.’ Most haza akarunk menni, vele lenni, és végre élni egy kicsit – emlékezni Louis-ra úgy, ahogy megérdemli.”

Louis édesapja, Chris pedig így fogalmazott:

„Minden perc, minden óra, minden nap tiszta fájdalom. Eddig a harc adott értelmet az életünknek, de most, hogy már nincs miért küzdenünk, félünk attól, mi jön. Most fog igazán ránk szakadni a valóság.”

A család kijelentette, hogy nem engedik, hogy Louis öröksége feledésbe merüljön, és továbbra is azért fognak dolgozni, hogy hasonló tragédiák soha többé ne történhessenek meg, írja a Mirror.