Több mint 100-ra növekedett a halálos tájfun áldozatainak száma - 127 embert még mindig keresnek

tájfun
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:20
halálos áldozatVietnámFülöp-szigetek
Házak omlottak össze, városok kerültek víz alá, és több százan eltűntek, mialatt a Kalmaegi tájfun végigsöpört Délkelet-Ázsián. A Fülöp-szigeteken a halottak száma több mint 100-ra növekedett, miközben a vihar már Vietnámon söpör végig.

Vietnámot az idei év egyik legerősebb ázsiai trópusi vihara sújtotta, miután a Kalmaegi tájfun partot ért, és 148 km/órás szelekkel csapott le az országra. A tájfun halálos áldozatainak a száma az egekbe szökött, miközben még több mint száz embert eltűntként keresnek.

Rengeteg áldozatot követelt a tájfun. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Több mint 100 halálos áldozatot követelt a tájfun

A tájfun 114 ember életét követelte a Fülöp-szigeteken, miközben további 127 személy eltűntként van nyilvántartva. A vihar pusztító károkat okozott: az áradások elárasztották az utakat, a szél házakat döntött romba, és az utcákat törmelék temette be.

A Fülöp-szigetek elnöke, Ferdinand Marcos Jr., rendkívüli állapotot hirdetett, hogy felgyorsítsa a segélyalapok elosztását, valamint megakadályozza az élelmiszer-felhalmozást és a túlárazást.

A Kalmaegi volt az idei 20. trópusi vihar, amely elérte a Fülöp-szigeteket. Bár nem ez volt a legerősebb, lassú mozgása miatt különösen halálossá vált: a vihar óriási mennyiségű esőt zúdított a sűrűn lakott területekre, különösen Cebu tartományban. A hatóságok szerint a legtöbb haláleset fulladás miatt történt. A nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség szerint több mint 400 ezer embert kellett evakuálni a tartományból a tájfun miatt.

A Kalmaegi tájfun jelenleg Vietnámon söpör végig, és a Dak Lak tartományból százával érkeznek segélyhívások, mivel házak omlottak össze vagy kerültek a víz alá. Az országban mintegy 260 ezer katona áll készenlétben a mentési munkálatokra - írta a Mirror.

 

