"Mit tettem, megöltem a legjobb barátomat" - halálos autóbalesetet okozott a friss jogsis tini

A 19 éves Corey Owen Cooper öt év börtönbüntetéssel kell szembe nézzen azok után, hogy mindössze egy nappal jogosítványának megszerzését követően halálos balesetet okozott. A tragédia során ráadásul a tini legjobb barátja, a 17 éves Josh Atkins hunyt el, míg egy másik ismerőse, Gabe Wiggett súlyosan megsérült. A bíróságon elhangzott, hogy a baleset során mindhárman 17 évesek voltak. A tragédia azok után következett be, hogy Cooper a nagypapája Fiatjával egy parkolóban mutatványozott, majd fogta magát és egy 30 km/h-ás zónában 85 km/h-val haladt. Ekkor azonban hirtelen elvesztette uralmát egy kanyarban a kocsi felett, ami miatt egy fémkorlátnak ütközött. A mögötte lévő autós szerint a Fiat ezt követően egyszerűen csak kilőtt.

Öt év börtönbüntetésre ítélték a tinit, aki megölte legjobb barátját / Fotó: Pictrider / Shutterstock (Illusztráció)

A tragédiát követően sokkos állapotba került a tini

A balesetet követően a másik sofőr már csak azt látta, hogy Cooper véresen, sokkos állapotban áll a kocsi mellett és hallotta, ahogy ezt ismételgette:

Mit tettem, megöltem a legjobb barátomat.

A nyomozás során az is kiderült, hogy Cooper a haláleset előtt volt, amikor 130 km/h-val is hajtott és mutatványozott, miközben a Fiat műszerfala karácsonyfaként villogott, miután a blokkolásgátló közben meghibásodott. Épp ezért ítélethirdetésekor a bíró így fogalmazott:

Ezt az esetet minden friss jogosítványos fiatalnak látni kellene. Egy 17 éves fiú borzalmasan vezetett, hogy imponáljon a barátainak

- kezdte, majd Cooperhez fordult, írja a Mirror.