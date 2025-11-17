14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ilyet vettél a gyerekednek? Nagy a baj, azonnal vidd vissza!

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 11:50
NKFHétkészlet
Egy Magyarországon is forgalomba hozott gyermek étkészletben nem engedélyezett összetevőt találtak. A terméket sürgősen visszahívják, és az érintetteket arra kérik, ne használják tovább.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy Kínából származó gyermek étkészletre, amelyben hatósági vizsgálat során nem engedélyezett összetevőt, bambuszrostot találtak. A termék Magyarországon is kapható volt, így itt is is termékvisszahívást adtak ki.

Gyermekétkészletre adtak ki termékvisszahívást.
Gyermekétkészletre adtak ki termékvisszahívást Fotó: NKFH

Nem engedélyezett összetevő miatt adtak ki az étkészletre termékvisszahívást

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal kapcsolatba lépett a hazai forgalmazóval, az UOUOROSE Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal megkezdte a termék visszahívását. A visszagyűjtött étkészletek további sorsát a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan nyomon követi - közölte az NKFH.

Érintett termékeket az alábbi adatok alapján lehet beazonosítani:

  • Termék: Gyermek étkészlet
  • Márka: UOUOROSE
  • Tételszám: JJ478
  • Cikkszám: 2308500604789
  • Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co. Ltd. (Kína)
  • Forgalmazó: UOUOROSE Kft. 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.
  • Visszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.

Fontos, hogy akinek birtokában van ez a termék, az a továbbiakban ne használja!

