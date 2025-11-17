Ilyet vettél a gyerekednek? Nagy a baj, azonnal vidd vissza!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy Kínából származó gyermek étkészletre, amelyben hatósági vizsgálat során nem engedélyezett összetevőt, bambuszrostot találtak. A termék Magyarországon is kapható volt, így itt is is termékvisszahívást adtak ki.

Gyermekétkészletre adtak ki termékvisszahívást Fotó: NKFH

Nem engedélyezett összetevő miatt adtak ki az étkészletre termékvisszahívást

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal kapcsolatba lépett a hazai forgalmazóval, az UOUOROSE Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal megkezdte a termék visszahívását. A visszagyűjtött étkészletek további sorsát a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan nyomon követi - közölte az NKFH.

Érintett termékeket az alábbi adatok alapján lehet beazonosítani:

Termék: Gyermek étkészlet

Márka: UOUOROSE

Tételszám: JJ478

Cikkszám: 2308500604789

Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co. Ltd. (Kína)

Forgalmazó: UOUOROSE Kft. 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.

Visszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.

Fontos, hogy akinek birtokában van ez a termék, az a továbbiakban ne használja!