Ilyet vettél a gyerekednek? Nagy a baj, azonnal vidd vissza!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy Kínából származó gyermek étkészletre, amelyben hatósági vizsgálat során nem engedélyezett összetevőt, bambuszrostot találtak. A termék Magyarországon is kapható volt, így itt is is termékvisszahívást adtak ki.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal kapcsolatba lépett a hazai forgalmazóval, az UOUOROSE Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal megkezdte a termék visszahívását. A visszagyűjtött étkészletek további sorsát a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan nyomon követi - közölte az NKFH.
Fontos, hogy akinek birtokában van ez a termék, az a továbbiakban ne használja!
