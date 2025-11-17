Több mint 70 iskola és óvoda zárt be azonnal azbeszttel szennyezett gyermekjátékok miatt

Ausztráliában és Új-Zélandon több mint 70 iskolát zártak be hétfőn takarítás miatt, miután az óvodákban és iskolákban is széles körben használt játszóhomokban azbesztet találtak.

Több iskolában is szünetel a tanítás az azbeszt miatt (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Azbeszttel szennyezett gyerekjáték miatt zárt be több intézmény is

Visszahívást rendeltek el több színes játszóhomokra, miután laborvizsgálat során tremolit- és krizotil-azbeszt nyomait mutatták ki. Az Ausztrál Állami Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bizottság (ACCC) szerdán országos visszahívást adott ki az Educational Colours által forgalmazott termékekre, ezt követően pénteken több iskola és óvoda zárt be az Ausztráliai Fővárosi Területen (ACT), valamint egy Brisbane-ben.

Szombaton további visszahívások következtek áruházak, mint a Kmart és a Target részéről egy 14 darabos homokvárépítő készletre, valamint kék, zöld és rózsaszín homokra. Hétfőre az ACT több mint 70 iskolája maradt zárva, hogy vizsgálni és takarítani lehessen a területen.

Az azbeszt Ausztráliában és Új-Zélandon tiltott anyag, amely rákkeltő hatású lehet, ha szálai bejutnak a szervezetbe belégzéssel vagy lenyeléssel. A jelentések szerint érzékszervi játékokban használt homoktermékeket 2020 és 2025 között értékesítették ausztráliai kereskedő. Az ACCC szerint a vizsgált mintákban nem találtak légzőszervi azbesztet, azonban a kockázat mégis fennáll.

Új-Zélandon a helyi média szerint legalább öt iskola, amely a Kmart játszóhomokját használta, hétfőn bezárt vizsgálatok céljából. Mindemellett több mint 120 intézmény fordult a kormányhoz annak félelmében, hogy érintett lehet valamelyik visszahívott termékben. Ian Caplin, az Új-zélandi Üzletfejlesztési, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium termékbiztonsági szóvivője felhívta a családok figyelmét is játék veszélyeire és arra kérte őket, hogy az érintett termékeket ne használják - írta a Reuters.