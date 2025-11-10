Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Anyukák, figyelem: nagy baj van az egyik népszerű bébiétellel

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 13:20
A NKFH azonnal intézkedett, miután problémát észleltek egy bébiétellel kapcsolatban.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nestlé Hungária Kft. egyik terméke, a Nestlé Pizsama Hami kekszes folyékony gabonás bébiétel esetében.

Termékvisszahívást rendeltek el az alábbi termékre
Termékvisszahívást rendeltek el az alábbi bébiételre (fotó: NKFH)

A hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a termékben, ezért az NKFH a Nestlével együttműködve kivonta a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívta az érintett adagot.

A termékvisszahívás a következő bébiételt érinti:

  • Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel
  • Kiszerelés: 2x200 ml
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
  • Tétel azonosító: L51630742F2
  • Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

 

