Anyukák, figyelem: nagy baj van az egyik népszerű bébiétellel

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nestlé Hungária Kft. egyik terméke, a Nestlé Pizsama Hami kekszes folyékony gabonás bébiétel esetében.
A hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a termékben, ezért az NKFH a Nestlével együttműködve kivonta a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívta az érintett adagot.
