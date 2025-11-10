Anyukák, figyelem: nagy baj van az egyik népszerű bébiétellel

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nestlé Hungária Kft. egyik terméke, a Nestlé Pizsama Hami kekszes folyékony gabonás bébiétel esetében.

Termékvisszahívást rendeltek el az alábbi bébiételre (fotó: NKFH)

A hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a termékben, ezért az NKFH a Nestlével együttműködve kivonta a forgalomból, és a fogyasztóktól is visszahívta az érintett adagot.

A termékvisszahívás a következő bébiételt érinti: