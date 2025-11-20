Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Termékvisszahívás: mindenki kedvenc csokijában műanyagot találtak, ezt meg ne edd

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:12
Csokiimádók figyelem! Most nagy baj lehet, ha a karamellás Milka a kedvenced!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el, mégpedig nem is akármire, hanem mindenki kedvenc csokijára.

Termékvisszahívás áldozata lett a karamellás Milka csoki
Termékvisszahívás áldozata lett a karamellás Milka csoki (fotó: NKFH)

A Mondelez Hungária Kft. által forgalmazott Milka csokoládéval nagy a baj, ugyanis műanyag darabokat találtak benne.

A hibás karamellás Milka csokikat az NKFH és a Mondelez Hungária Kft. együttműködésének eredményeként kivonták a forgalomból, valamint visszahívták a fogyasztóktól.

A termékek további sorsát a hatóság követi nyomon.

A termékvisszahívás részletei:

  • Termék megnevezése: Milka Caramel
  • Kiszerelés: 100 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
  • Tételazonosító: OSV1252133
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
  • Tételazonosító: OSV1252141
  • Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Idegen anyag (műanyag) jelenléte a termékben.
