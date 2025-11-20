Termékvisszahívás: mindenki kedvenc csokijában műanyagot találtak, ezt meg ne edd

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el, mégpedig nem is akármire, hanem mindenki kedvenc csokijára.
A Mondelez Hungária Kft. által forgalmazott Milka csokoládéval nagy a baj, ugyanis műanyag darabokat találtak benne.
A hibás karamellás Milka csokikat az NKFH és a Mondelez Hungária Kft. együttműködésének eredményeként kivonták a forgalomból, valamint visszahívták a fogyasztóktól.
A termékek további sorsát a hatóság követi nyomon.
