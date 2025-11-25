Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Két tél, egy bolygó: így néz ki a Föld fele hóban, fele nyárban

tél
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 11:30
északFöldnyárdél
Ugyanaz a dátum a naptárban, mégis két teljesen más világ. Egyik oldalon tél, fagyos reggelek és hosszú éjszakák, a másikon napfény, tengerpart és nyári záporok. Nézd meg, hogyan osztja szét a telet a Föld két féltekéje.

Amíg nálunk tél van, sötét, fagyos reggeleken kaparjuk a szélvédőt, a Föld túloldalán ugyanabban az órában naptej és tengerparti törölköző kerül elő. Egy bolygó, két tél – vagy inkább tél és nyár egymás mellett.

Amikor és északon tél van, a bolygó déli felén nyár tombol
Amikor a különbség tél  és nyár között észlelhető. Illusztráció: pexels.com/Valentin Antonucci

A képeken azt látjuk, hogyan osztja el a Föld ferde tengelye a fényt és a hideget. Északon kontinensek hűlnek ki, hó lepi a városokat, befagynak a tavak, hosszú hetekre bezárkózunk a négy fal közé. Délen közben az óceán fogja a hőt: hűvösebb, szelesebb napok jönnek ugyan, de a tél ott sokszor inkább esőt, párát és ködös partokat jelent, nem mínusz tizenötöt.

Képgalériánk egyszerre visz el a havas városba és a nyári tengerpartra – hogy egy pillanatra kívülről lássuk, milyen különös ritmusban élünk ezen a bolygón.

Hótakarítás a németországi Mecklenburgban
Ilyen a tél több országban
Ilyen a tél több országban
poland
australia
australia
Ilyen a tél több országban
Galéria: Amíg mi vacogunk, ők a strandon: tél az északi és a déli féltekén
1/7
Hótakarítás a németországi Mecklenburgban. A bolygó északi féltekén.

 

