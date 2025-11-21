Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Fantasztikus akciók: valódi árzuhanás vár a Sparban a Black Week-en

Black Week
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 08:42 / FRISSÍTÉS: 2025. november 21. 08:44
Sparakciók
Egy egész héten keresztül őrületesen jó akciók várnak. Mutatjuk, miért érdemes most a Sparban vásárolni!
Black Friday helyett Black Week vár a Sparban, a kereskedelmi lánc ugyanis november 20-26. között egy egész héten keresztül elképesztően jó akciókkal várja a vásárlókat. Az élelmiszertermékek mellett háztartási és élvezeti cikkek is bekerültek a széles kínálatba, amelyek karácsonyi ajándéknak sem éppen utolsók.

Most érdemes lesz a Sparban vásárolni! / Fotó: Spar

Fantasztikus akciók várnak a Sparban!

Év végén mindig hatalmas a hajtás, legyen szó munkáról vagy a karácsonyra való készülődésről. Az ünnepek alatt így már csak arra vágyunk, hogy végre kipihenhessük magunkat, lelassuljunk, ellazuljunk... Ebben pedig sokat segíthet egy jó masszázs. Abban pedig a Spar, hogy most tiéd legyen a VITALmaxx mini masszázspisztolya. Ehhez nem kell mást tenned, csak november 20 és 26. között térj be a hozzád legközelebbi Sparba, és féláron boldog tulajdonosa lehetsz. A Black Week alatt ugyanis az eredeti 9999 forintos árhoz képest most 4999 forintért vásárolhatod meg ezt a sokoldalú kézi masszázskészüléket. 

Ha ez már a kosaradban van, érdemes benézni a szupermarket mélyhűtőjébe is. Igaz, a nyárnak már rég vége, de ki mondta, hogy a hidegebb időszakban nem lehet jégkrémet enni? Pláne, Dubai csokisat! Most ráadásul 1200 forinttal olcsóbban beszerezhető. 

Ugyancsak 40 százalékkal olcsóbbak most a Pantene balzsam és hajápolószerei – télen nagyon fontos a haj- és a fejbőr ápolása, így érdemes most ezeket is beszerezni a Sparban. Emellett azzal is spórolhatunk, ha a „fekete héten” spájzolunk be a szupermarket saját márkás ásványvízéből, de a Meggle vegán főzőkrém és a Roberto szeletelt kenyér is akciós.

Elképesztően kedvezményes áron kínálja termékeit a Spar és Interspar / Fotó: SPAR 

A további részleteket megtalálod a Mindmegette oldalán!

 

