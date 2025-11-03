Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Összeomlott a híres római torony: többen megsérültek, egy munkás a romok alatt rekedt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 16:10
Több mentőegység vonult a helyszínre, órákig próbálták kiszabadítani a bajba jutott embereket.
Egy munkást súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani, miután összeomlott egy híres római torony a Colosseum közelében. Egy másik munkás az épület romjai alatt rekedt.

Próbáljuk kiszabadítani, de nagyon összetett mentésre van szükség, mivel fennáll a további omlás veszélye is

- mondta el Luca Cari, a nemzeti tűzoltóság szóvivője.

Francesco Rocca, Lazio tartomány elnöke azt közölte, hogy a súlyosabban megsérült, 64 éves férfit fejsérüléssel, kritikus állapotban vitték a San Giovanni Kórházba, de  állapota nem életveszélyes. Két másik munkás könnyebb sérüléseket szenvedett, és elutasította a kórházi kezelést. 

Az összeomlott épület, a 29 méter magas Torre dei Conti, a város egyik történelmi nevezetessége, a Via dei Fori Imperiali sugárút mentén áll, félúton a Piazza Venezia és a Colosseum között.

Többször is összeomlott már a római torony

A középkori torony korábban kétszer is részben összeomlott: mindkét alkalommal sűrű porfelhő gomolygott ki az ablakokon, és az omladozó falak robaja messziről hallatszott. A második omlás akkor történt, amikor a tűzoltók létrákkal dolgoztak az épületen. Bár a torony szerkezete részben még áll, belső részei súlyosan megrongálódtak.

A Torre dei Conti korábban városházi irodáknak adott otthont, de 2006 óta használaton kívül van. A mostani baleset idején egy négyéves felújítási projekt zajlott rajta, amelyet a római városi hatóságok eredetileg jövőre terveztek befejezni. A munkálatok miatt a környéket lezárták a gyalogosforgalom elől.

Rocca kormányzó hozzátette, hogy a romok alatt rekedt munkás folyamatos orvosi ellátásban részesül, és úgy tudni, senki sincs életveszélyben - írja a Yahoo!.

 

