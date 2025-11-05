Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Folytatódik az utazási káosz: újabb repülőteret zártak le drónészlelés miatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 16:10
Az elmúlt két napban ez már a harmadik eset.

Egy európai reptér felfüggesztette működését egy rejtélyes drónészlelés miatt. Ez már a harmadik ilyen repülőtereket érintő incidens mindössze két nap alatt.

Drónészlelés miatt zártak le egy repülőteret. (Képünk illusztráció)

Újabb repülőteret zártak le

A litvániai Vilnius repülőtér szóvivője elárulta, hogy az előzetes előzetes információk szerint a légtér korlátozásáról szóló döntés azért született, mert drónt észleltek a repülőtér területén - írta a Mirror.

Tegnap Belgium két legnagyobb nemzetközi repülőterét is kénytelenek voltak lezárni drónok miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér lezárása még budapesti járatot is érintett.

 

