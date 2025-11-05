Nagy baj történt: azonnali hatállyal lezárták a repülőteret

Pokolgépes fenyegetés miatt miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője - jelentették be szövetségi hatóságok kedden este.

Pokolgépes fenyegetés miatt lezárták a repülőteret / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Lezárták az o rszág egyik legforgalmasabb repülőterét

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be, hogy egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el. Az összes többi járatot várakoztatták, amíg az érintett repülőgép leszállt, és a légi kikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították.

A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra. Az FBI tűzszerészei átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.

Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban. A Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járata utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet bombariadó miatt. A szakhatóságok itt sem talált robbanóanyagot - írja az MTI.