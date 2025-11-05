Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Drónészlelés miatt töröl légijáratokat a brüsszeli repülőtér - budapesti járat is érintett

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:50
Legkevesebb 40 járatot töröl szerdán a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér. A hírek szerint ismeretlen eredetű drónok okozta több órás légtérzár miatt volt erre szükség.
Legkevesebb 40 járatot töröl szerdán a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta több órás légtérzár miatt - tájékoztatott a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés budapesti járatot is érint.

Drón (illusztráció)
Drónészlelés miatt töröltek több járatót / Fotó: Forrás: Pexels/pixabay.com

Több járatot is töröltek drónészlelés miatt

A repülőtér forgalmát röviddel kedd este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután drón átrepülését jelentették a légterében. Noha a légtérzárt másfél óra múlva feloldották, egy másik drón berepülése miatt újabb órákra zárt be a brüsszeli repülőtér. A légiforgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

Nathalie Pierard, a Zaventem repülőtér szóvivője közölte: a légiközlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is. A nap folyamán legkevesebb 40 járatot - köztük budapesti járatot - töröl légikikötő.

A napilap Bernard Quintin belga belügyminisztert idézte, aki szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte: a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, majd úgy fogalmazott: "biztosnak kell lennünk abban, hogy rendelkezünk a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz". Hozzátette: biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
