Több száz járatot töröltek - utasok ezrei ragadtak a repülőtereken

Több száz, péntekre tervezett járatot töröltek az Egyesült Államok legnagyobb repülőterein, mivel a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a kormányzati leállás miatt 10%-os járatcsökkentést vezet be.

Több ezer utas ragadt a repülőtereken. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Több száz járatot töröltek, amelyek forgalmas repülőterekről indulnak

A FAA a korlátozásokat azért vezeti be, hogy tehermentesítse a légiforgalmi irányítókat, akik szövetségi alkalmazottak, és a leállás kezdete óta fizetés nélkül dolgoznak. A járatok csökkentése mellett a leállás több késést is okozott, ezért a szakértők arra figyelmeztetik az utazókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járataik státuszát.

A FAA által csütörtök este közzétett rendelet szerint a 40 érintett repülőtér több mint két tucat államban található, köztük olyan nagy csomópontokkal, mint Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami és Newark. A FlightAware adatai szerint már közel 500 járatot töröltek, de ez a szám folyamatosan növekszik. A becslések szerint a járatcsökkentések akár 1800 járatot és 268 ezer utast érinthetnek összesen.

A legtöbb törlés a Delta Air Lines, United Airlines és American Airlines járatait érinti. A United és a Delta egyaránt bejelentette, hogy visszatérítést ajánl fel azoknak az utasoknak, akik nem kívánnak repülni, még akkor is, ha nem visszatéríthető jegyet vásároltak.

A csökkentések csomagküldő szolgáltatásokat is megzavarhatnak, mivel két olyan repülőtér is szerepel a listán, ahol nagy elosztóközpont működik: a FedEx a Tennessee-i Memphisben, a UPS pedig a Kentucky-i Louisville-ben, ahol a héten halálos légi baleset is történt.

Mikor kezdődnek és mikor érnek véget a korlátozások?

A csökkentések pénteken kezdődtek, az utasokat pedig már csütörtökön értesítették. A légitársaságok szerint a hétvégi utazási tervek akár rövid időn belül is felborulhatnak.

A FAA utasítása alapján a légitársaságok fokozatosan vezetik be a járatcsökkentéseket: pénteken 4%-kal kevesebb járat indul a kijelölt 40 repülőtérről, majd a következő napokban ez 10%-ra emelkedik. Azonban egyelőre nem tudni, mikor szűnhetnek meg a csökkentések - írta az AP News.