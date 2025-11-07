Több száz járatot töröltek - utasok ezrei ragadtak a repülőtereken

Több száz, péntekre tervezett járatot töröltek az Egyesült Államok legnagyobb repülőterein, mivel a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a kormányzati leállás miatt 10%-os járatcsökkentést vezet be.
A FAA a korlátozásokat azért vezeti be, hogy tehermentesítse a légiforgalmi irányítókat, akik szövetségi alkalmazottak, és a leállás kezdete óta fizetés nélkül dolgoznak. A járatok csökkentése mellett a leállás több késést is okozott, ezért a szakértők arra figyelmeztetik az utazókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járataik státuszát.
A FAA által csütörtök este közzétett rendelet szerint a 40 érintett repülőtér több mint két tucat államban található, köztük olyan nagy csomópontokkal, mint Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami és Newark. A FlightAware adatai szerint már közel 500 járatot töröltek, de ez a szám folyamatosan növekszik. A becslések szerint a járatcsökkentések akár 1800 járatot és 268 ezer utast érinthetnek összesen.
A legtöbb törlés a Delta Air Lines, United Airlines és American Airlines járatait érinti. A United és a Delta egyaránt bejelentette, hogy visszatérítést ajánl fel azoknak az utasoknak, akik nem kívánnak repülni, még akkor is, ha nem visszatéríthető jegyet vásároltak.
A csökkentések csomagküldő szolgáltatásokat is megzavarhatnak, mivel két olyan repülőtér is szerepel a listán, ahol nagy elosztóközpont működik: a FedEx a Tennessee-i Memphisben, a UPS pedig a Kentucky-i Louisville-ben, ahol a héten halálos légi baleset is történt.
A csökkentések pénteken kezdődtek, az utasokat pedig már csütörtökön értesítették. A légitársaságok szerint a hétvégi utazási tervek akár rövid időn belül is felborulhatnak.
A FAA utasítása alapján a légitársaságok fokozatosan vezetik be a járatcsökkentéseket: pénteken 4%-kal kevesebb járat indul a kijelölt 40 repülőtérről, majd a következő napokban ez 10%-ra emelkedik. Azonban egyelőre nem tudni, mikor szűnhetnek meg a csökkentések - írta az AP News.
