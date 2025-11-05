Felrobbant egy UPS csomagszállító repülő: 7 halott és több sebesült is van

Kigyulladt, majd a földbe csapódott egy csomagszállító repülőgép Louisville-ben, Kentucky államban, kedden. A hatóságok tájékoztatása szerint a tragikus balesetnek hét halálos áldozata és tizenegy sérültje van.
A repülőgép helyi idő szerint délután 5:15-kor zuhant le, nem sokkal azután, hogy a louisville-i Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről Honoluluba indult volna.
Szemtanúk beszámolói szerint először a repülő bal szárnya kapott lángra. A gép még néhány pillanatig emelkedni próbált, mielőtt teljesen kigyulladt, majd lezuhant és szinte felrobbant. A robbanás egy közeli épület tetejét is megrongálta.
A hét halott közül négyen a repülőn tartózkodtak, a többiek a földön vesztették életüket. A tizenegy sérült közül többen súlyos állapotban vannak – közölte Andy Beshear, Kentucky kormányzója.
Mindenki, aki látta a fotókat és videókat, tudja, milyen brutális ez a baleset
- tette hozzá Beshear.
A szerencsétlenül járt gép egy McDonnell Douglas MD-11 típusú repülő volt, amelyet 1991-ben gyártottak. A UPS legnagyobb csomagkezelő központja Louisville-ben található, amely a baleset miatt ideiglenesen leállt. Egyelőre nem tudni, mikor indul majd újra.
A létesítményből naponta mintegy 300 járat indul, óránként körülbelül 400 000 csomag feldolgozásával – írja az AP News.
