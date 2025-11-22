Pánik a levegőben: rejtélyes objektum csapódott egy repülőgépbe, kényszerleszállást kellett végrehajtani

Befejeződött a vizsgálat, amelyet azután indítottak, hogy egy rejtélyes tárgy betörte egy United Airlines repülőgép ablakát, sérülést okozva az egyik pilótának. Az incidens egy kényszerleszállással ért véget, de a szakértők szerint könnyen tragédia is lehetett volna.
Október 18-án egy váratlan ütközés kényszerített leszállásra egy Boeing 737 MAX gépet Moab közelében, Utah államban. A WindBorne Systems korábban azt közölte, hogy úgy gondolják, egyik meteorológiai ballonjuk ütközött neki és repesztette meg a United 1093-as járatának szélvédőjét, amikor a gép körülbelül 36 000 láb magasan repült.
Most a National Transportation Safety Board (NTSB) megerősítette a cég gyanúját, és közölte, hogy a WindBorne hosszú üzemidejű, nagy magasságban szálló meteorológiai ballon nyomvonala megegyezett a járat útvonalával. A ballon előző nap indult útnak Spokaneből, Washington államból, Oregon és Nevada légterén áthaladva, majd végül Utah fölött repült a légtérbe.
Az ütközés következtében mindkét pilótát üvegszilánkok borították be. A kapitány a jobb karján több felületi horzsolást szenvedett, az első tiszt nem sérült meg. A történtekről elárulta a kapitány, hogy észrevett egy távoli tárgyat a horizonton, de nem volt ideje jelezni kollégájának, mielőtt jelentős ütközést észlelt volna a szélvédőn és egy hangos durranás történt.
Jennifer Homendy, az NTSB elnöke a múlt hónapban azt mondta, hogy az incidens tragikus következményekkel járhatott volna a repülőgépre és az utasokra nézve. A szervezet közölte, hogy a járat Denverből indult, 112 utassal és a személyzettel fedélzetén, az ütközés után a kapitány vészhelyzetet jelentett, és biztonságosan Salt Lake Citybe irányította át a gépet. Az utasokat még aznap egy másik repülőgéppel szállították tovább Los Angelesbe.
A WindBorne korábban közölte, hogy több mint 4 000 indítást hajtott végre, és minden indításról értesítést nyújt be a Szövetségi Légügyi Hivatalnak (FAA).
Az ütközés után a cég közölte, hogy azonnali változtatásokat vezetett be annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse annak idejét, amelyet a ballonok 30 000 és 40 000 láb közötti magasságban töltenek. A vizsgálat eredményeit követően a WindBorne négy további biztonsági intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy tovább csökkentse a jövőbeni repülőgép-ballon ütközések lehetőségét, valamint mérsékelje a károkat, ha mégis bekövetkezne egy újabb ütközés - írta a Daily Mail.
