Pánik a levegőben: rejtélyes objektum csapódott egy repülőgépbe, kényszerleszállást kellett végrehajtani

Befejeződött a vizsgálat, amelyet azután indítottak, hogy egy rejtélyes tárgy betörte egy United Airlines repülőgép ablakát, sérülést okozva az egyik pilótának. Az incidens egy kényszerleszállással ért véget, de a szakértők szerint könnyen tragédia is lehetett volna.

A repülőgép egyik pilótája megsérült a váratlan ütközés miatt

Október 18-án egy váratlan ütközés kényszerített leszállásra egy Boeing 737 MAX gépet Moab közelében, Utah államban. A WindBorne Systems korábban azt közölte, hogy úgy gondolják, egyik meteorológiai ballonjuk ütközött neki és repesztette meg a United 1093-as járatának szélvédőjét, amikor a gép körülbelül 36 000 láb magasan repült.

Most a National Transportation Safety Board (NTSB) megerősítette a cég gyanúját, és közölte, hogy a WindBorne hosszú üzemidejű, nagy magasságban szálló meteorológiai ballon nyomvonala megegyezett a járat útvonalával. A ballon előző nap indult útnak Spokaneből, Washington államból, Oregon és Nevada légterén áthaladva, majd végül Utah fölött repült a légtérbe.

Az ütközés következtében mindkét pilótát üvegszilánkok borították be. A kapitány a jobb karján több felületi horzsolást szenvedett, az első tiszt nem sérült meg. A történtekről elárulta a kapitány, hogy észrevett egy távoli tárgyat a horizonton, de nem volt ideje jelezni kollégájának, mielőtt jelentős ütközést észlelt volna a szélvédőn és egy hangos durranás történt.

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke a múlt hónapban azt mondta, hogy az incidens tragikus következményekkel járhatott volna a repülőgépre és az utasokra nézve. A szervezet közölte, hogy a járat Denverből indult, 112 utassal és a személyzettel fedélzetén, az ütközés után a kapitány vészhelyzetet jelentett, és biztonságosan Salt Lake Citybe irányította át a gépet. Az utasokat még aznap egy másik repülőgéppel szállították tovább Los Angelesbe.

Azonnali változtatásokat hozott be a meteorológiai ballon üzemeltetője

A WindBorne korábban közölte, hogy több mint 4 000 indítást hajtott végre, és minden indításról értesítést nyújt be a Szövetségi Légügyi Hivatalnak (FAA).