Élete legjobb formájában volt a háromgyermekes családanya, amikor kiderült: rákos

Élete legjobb formájában volt az a háromgyermekes édesanya, Amy Skoutelas, akinek egyetlen este alatt felfordult az élete. Emésztőrendszeri problémái lettek 14 kg-os fogyása után, gyomorfájdalmai egy este oda jutottak, hogy másnap reggel a sürgősségin kötött ki, ahol egy vérvétel kimutatta, hogy a lipázszintje, ami egy hasnyálmirigy által termelt emésztőenzim, megemelkedett. Ezt egy CT követte, hogy tovább vizsgálják az okot, ám a felvételen nem látszott semmi rendellenes, ezért azt tanácsolták neki, hogy keresse fel a gasztroenterológusát. Hazaküldték azzal, hogy vélhetően székrekedéssel küzd, ami miatt növelnie kell a rost- és folyadékbevitelét. A tünetek azonban nem múltak, majd végül Amy félelme is beigazolódott: rákos volt.
Gázosodtam és puffadtam. Folyton úgy éreztem, hogy székelnem kell, de nem történt semmi. Ráadásul nagyon erős savas refluxom is lett
- emlékezett vissza a háromgyermekes családanya, aki hónapokon át járt újabb és újabb vizsgálatokra, azonban soha nem találtak semmit. Végül egy MRI mutatta ki: egy közel 2 cm-es elváltozás van a hasnyálmirigyében – amelyről a biopszia később kimutatta, hogy daganat.
Egyszerűen összeestem a földön. Telefonon beszéltem az orvossal, és csak azt mondtam: "Nem akarok meghalni. Három gyerekem van"
- emlékezett vissza Amy a pillanatra, amikor közölték, harmadik stádiumú rákos beteg, ami miatt műtétre és kemoterápiás kezelésekre van szüksége.
Májusban végül Amy-nél distalis pancreatectomiát végeztek, amely során eltávolították a hasnyálmirigy farki és középső részét, valamint a lépét is. A sebész sikeresen el tudta távolítani a daganatot, valamint 35 nyirokcsomót, amelyek közül hétben találtak rákos sejteket. Amy júniusban kezdte meg a kemoterápiát, és nemrég fejezte be a 10. kezelési ciklus utolsó hetét. Szerencsére úgy tűnik, hogy a kezelés működik: a szeptemberi vizsgálaton nem találtak nyomát a betegségnek és a legutóbbi felvétel sem mutatott további terjedést.
