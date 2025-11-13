"Egyszerűen darabokra hullottam" – A rákdiagnózisánál is rémisztőbb hírt kapott műtét után az anyuka

Egy yorkshire-i nő a rákdiagnózisa után nem sokkal műtőasztalra feküdt, hogy a tüdejének a felét eltávolítsák. Ekkor még nem nem is sejtette, hogy a diagnózis közel sem volt olyan szörnyű, mint amilyenné az élete válik a beavatkozást követően.

A háromgyermekes anyuka rákdiagnózisánál is rosszabb hírt kapott a műtét után (Fotó: Pexels)

Az 53 éves Erica Hay 2020 júliusában fordult orvoshoz, miután váll- és mellkasi fájdalmakat tapasztalt. A háromgyermekes édesanya ekkor újszülöttápolóként dolgozott a kórházban. Több vizsgálaton is átesett, azonban a COVID–19 járvány miatt nem tudtak tőle szövetmintát venni. Ennek ellenére az orvosok azt mondták neki, szinte biztosak abban, hogy rákos, méghozzá tüdőrákban szenved,

Erica megdöbbent, hiszen soha életében nem dohányzott, ám azt a választ kapta, a tüdőrák nem csak a dohányosokat érintheti.

Haza kellett mennem, és el kellett mondanom a gyerekeimnek és a szüleimnek, hogy rákos vagyok. Próbáltam erős lenni a kedvükért, de egyszerűen darabokra hullottam. Amikor meghallod a rák szót, automatikusan azt gondolod, hogy meg fogsz halni

- emlékezett vissza a nő.

A rákdiagnózisánál is rosszabb hírt kapott Erica

Nyolc héttel a diagnózis után Erica már a műtőasztalon feküdt: eltávolították az érintett tüdő felét és pár nyirokcsomót is. Két héttel a beavatkozás után azonban olyan hírt kapott, amely teljesen lesokkolta: soha nem volt rákos. A panaszait valójában tüdőgyulladás okozta.

17 éves korom óta asztmás vagyok, de a légzési problémáim hihetetlenül súlyosbodtak a műtét óta

- mondta.

A nő azóta sem érti, miért kellett átesnie egy ilyen, az egész életét megváltoztató beavatkozáson, amikor a tüdőgyulladást gyógyszerrel is lehetett volna kezelni. Ma már az olyan egyszerű tevékenységek is kiválthatják nála az asztma tüneteit, mint a séta vagy a beszéd, ami a mindennapjait és a munkáját is megnehezíti.

Az édesanya klinikai gondatlanság miatt pert indított a kórház ellen. Az ügyet a hírek szerint végül egyezséggel sikerült lezárni - írja a Local12.