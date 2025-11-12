Évekig hazudott halálos rákjáról az influenszer: „Csak egy buta mondat volt”

Egy influenszer anyuka, akit mindenki imádott. Brittany Miller a „tökéletes TikTok anyuka” volt: egészséges ételeket főzött ikerfiainak, vidám családi videókat posztolt, és 3,5 millió követőt gyűjtött össze. Sokan példaképként tekintettek rá – senki sem sejtette, hogy múltjában egy sötét titok lapul.

Évekig képes volt halálos rákosnak hazudni magát a TikTok influenszer

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A rák, ami sosem létezett

2017-ben a mindössze 21 éves Brittany váratlanul bejelentette, hogy harmadik stádiumú gyomorrákot diagnosztizáltak nála. Barátai összefogtak, adománygyűjtés indult, és mindenki megpróbált segíteni a „haldokló” lánynak. Aztán hirtelen minden eltűnt: a posztok, a bejegyzések, a történet. A rák soha többé nem került szóba.

„Csak egy buta mondat volt, amit örökre bánok”

Most, évekkel később, Brittany megtörte a csendet, és sírva vallotta be: soha nem volt rákos.

„Nem azért tettem, hogy pénzt vagy követőket szerezzek” – mondta a könnyeivel küszködve. – „Mentálisan összeomlottam. Elvesztettem a páromat, a munkámat, és úgy éreztem, senkim sincs. Csak meg akartam tartani az embereket magam körül.”

A fiatal nő szerint egyetlen meggondolatlan mondat indította el a lavinát:

„Azt mondtam, beteg vagyok. Azt mondtam, rákos vagyok. És ez volt életem legnagyobb hibája.”

Felháborodás és düh a neten

A beismerés futótűzként terjedt a TikTokon. Sok követője elárulva érezte magát. Egy valódi rákbeteg influenszer, a 23 éves Hannah – akinél negyedik stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak – így reagált: „Ez nemcsak hazugság, ez kegyetlenség. Miközben mi valóban szenvedünk, valaki a mi történetünkkel játszott.”

Új élet, új kezdet?

Brittany ma már párjával, Ash Griffithsszel és ikerfiaival, Elijahjal és Emilianóval él Kelet-Sussexben, egy elegáns házban.

„Tudom, hogy sokan nem bocsátanak meg nekem. De én megbocsátottam magamnak – és megpróbálok jobb ember lenni” – mondta.

Egy hazugság, ami mindent megváltoztatott

Brittany Miller története emlékeztet arra, milyen súlyos következményei lehetnek egy pillanatnyi kétségbeesésnek. Egy mondat elég volt ahhoz, hogy milliók hitét és bizalmát elveszítse – és egy életre magára húzza a „rákkamu” bélyeget.