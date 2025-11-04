Két kórházi ápolóra is rátámadt egy pap, miután haza akarták küldeni

Egy pap két egészségügyi dolgozóra támadt, miközben erőszakosan ellenállt annak, hogy a kórházból kiengedjék kezelése után. A bírósági tárgyalás során végig tagadta tettét azt állítva, hogy az egész meg sem történt.

Két ápolót is megtámadott a pap, miután haza akarták küldeni (Képünk illusztráció) Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Ágyékon rúgta az egyik ápolót a papnő

Sheila Sherwood ágyékon rúgta David Gallaghert, a vezető ápolót, majd megharapta Sean Brien biztonsági őrt, miközben a személyzet megpróbálta eltávolítani őt a cheshire-i Warrington Kórházból tavaly november 7-én.

Az 56 éves nőt, akit az Ókatolikus Egyház szentelt pappá, a hónap elején ismeretlen betegség miatt vették fel a kórházba. A kezelése során a személyzet kanült helyezett be neki. Gallagher, az osztályvezető november 6-án megpróbálta elbocsátani, de Sherwood nem volt hajlandó eltávolíttatni a kanült. Úgy döntött, másnap küldik haza, mivel már későre járt.

Angela Blackmore ügyész a Warringtoni Bíróságon elmondta, hogy Sherwoodot november 7-én reggel 10 órakor tájékoztatták arról, hogy orvosilag alkalmas a távozásra, de ő verbálisan agresszíven reagált.

Gallagher elmondta, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a nő távozhasson a kórházból, de Sherwood nem akart elmenni, mert nem volt étele. Gallagher élelmiszert szerzett neki, amit magával vihetett volna, de a nő továbbra sem engedte, hogy eltávolítsák a kanült

- folytatta Blackmore.

Gallagher biztonsági őröket hívott, és az ő segítségükkel, miközben Sherwoodot tartották, az egyik ápoló le tudta vágni a kötést. Végül erőszakot kellett alkalmazniuk a kanül eltávolításához, mivel Sherwood aktívan ellenállt.

Amikor Gallagher megtisztította a kanül által hagyott kis bemetszést, Sherwood erőteljesen ágyékon rúgta őt mindkét lábával, ami nagy fájdalmat okozott. Az ügyészség hozzátette, hogy az ápolónak hátrébb kellett lépnie, hogy összeszedje magát, majd segített a többi ápolónak a nő eltávolításában. Bár sikerült őt tolószékbe ültetni, a nőnek sikerült kicsúsznia belőle, és tovább küzdött.

Brien, a biztonsági őr elmondta, hogy Sherwood a dulakodás során elég erősen megharapta a jobb kezén a hüvelykujj felett, ahonnan még egy kis vér is kifakadt, majd rugdosás közben sikerült kiugrania a kerekesszékből.