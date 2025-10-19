Meghalt egy iskolai alkalmazott, miután egy 14 éves, speciális nevelési igényű diák mellkason rúgta

Az 53 éves Amy Morrell egy speciális gyerekek számára fenntartott iskola alkalmazottja volt, halálát egy 14 éves diákja okozta.

Speciális diákja okozta Amy Morrell halálát (Fotó: Marc Coutinho, Facebook)

Amy a Swansea-i Meadowridge Akadémia munkatársa volt. Az iskola így jellemzi magát weboldalán:

Egy átfogó terápiás bentlakásos iskola, amely 12 és 21 év közötti, alacsony, átlagos vagy magas kognitív funkciókkal rendelkező diákokat fogad, akik tanulási nehézségekkel és orvosi sebezhetőséggel élnek.

Diákját próbálták megállítani, rosszul sült el

A halálos baleset akkor történt, amikor az alkalmazottak megpróbáltak megállítani egy diákot, aki engedély nélkül próbálta elhagyni az épületet.

A diák ekkor mellkason rúgta Morrellt, aki kis idő múlva összeesett. Azonnal megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították, ahol október 16-án halottnak nyilvánították.

A 14 éves diákot súlyos testi sértéssel vádolják, és a Fall River-i fiatalkorúak bírósága elé fogják állítani.

Jennie DuKley, a speciális nevelési igényű diákok és családtagjaik szószólója így nyilatkozott a tragédiáról:

Az eszkaláció megelőzésére szolgáló stratégiák és eszközök megvalósítására szeretnék összpontosítani. A korlátozás és az elkülönítés megelőzésének legjobb módja az, ha még csak fontolóra sem kellene vennünk őket.

Hozzátette: reméli, hogy ez a tragédia fényt derít a speciális igényű személyek folyamatos ellátásának módjaira - írja a People.