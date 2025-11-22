Ezért jó Magyarországon fiatalnak lenni!

BORS: Az ifistart.hu honlaphoz hasonló eddig nem volt idehaza. Mit tud ez a fiatalok számára ezentúl fontos portál?
Nagy-Vargha Zsófia: Valóban nem volt olyan adatbázis Magyarországon, ami kifejezetten a fiataloknak szóló intézkedéseket gyűjti össze, ráadásul élethelyzetek szerint. Mostantól viszont
nagyon könnyen kereshetővé válnak azok a programok és különböző támogatások, amelyek a fiatalok számára érdekesek lehetnek.
Alapvetően a 14 és 35 éves kor közöttieknek szántuk ezt az oldalt, ezért fontos volt, hogy tisztában legyünk a célközönség igényeivel. Nyár elején elindítottunk egy roadshowt, ahol őket kérdeztük-kérdezzük meg arról, szerintük minek kell mindenképp belekerülnie az éppen készülő új Nemzeti Ifjúsági Stratégiánkba. A sok javaslat között számos, már létező intézkedés is volt. Ez is megerősített minket abban, hogy mennyire fontos összegyűjteni és láthatóvá tenni a lehetőségeiket. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára azonban ugyanúgy hasznos a portál és természetesen a szülőknek is! Arra számítunk, hogy minden második magyar ember valamilyen módon érdekelt abban, hogy erre az oldalra ellátogasson.
BORS: Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Milyen konkrét támogatások találhatók az oldalon?
N-V. Zs.: Élethelyzeteket tekintve ilyen például a tanulás, a pályaválasztás és az, amikor munkába áll valaki vagy családot alapít. Az otthonteremtéssel kapcsolatos támogatások is megjelennek, de gondoltunk a testi-lelki egészségükre is, illetve külön megtalálhatóak a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, valamint a külhoni fiataloknak szóló programok is. Fontos, hogy amikor magyarokról beszélünk, teljesen természetes, hogy 15 millió magyarra gondolunk.
BORS: Tehát akkor nemcsak Magyarországról érdemes böngészni a honlapot, hanem külhonból és akár külföldről is?
N-V. Zs.: Így van. Ha valaki abban gondolkodik, hogy rövidebb-hosszabb ideig külföldön szeretne például tanulni, ma már rengeteg lehetősége van erre. A Pannónia Programnak és a Stipendium Peregrinum ösztöndíjnak köszönhetően nyitva áll a lehetőség számukra. De vannak kifejezetten a külföldön tanuló diákoknak szóló programjaink. Ezekről is találnak bővebb információkat a weblapon.
BORS: A kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs úgy fogalmazott az ifistart.hu indulásával kapcsolatban, hogy megvalósul az amerikai álom a magyar fiatalok számára, a lehetőségek biztosításával. Ön is így gondolja?
N-V. Zs.: “A tudás hatalom” -, ezt Francis Bacon angol filozófustól jól tudjuk. Mi ezt a mondást továbbgondoltuk: szerintünk a lehetőségek ismerete is az. Sőt igazi szupererő.
A mai fiatalok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy rengeteg lehetőség áll a rendelkezésükre,
de túl sok információ zúdul rájuk, ami akadályozhatja is, hogy a számukra fontos lehetőségekről értesüljenek. Az ifistart.hu elindításával megkönnyítjük az eligazodást az információtengerben.
BORS: Miért jó ma Magyarországon fiatalnak lenni? Milyen érvek szólnak amellett, hogy a magyar fiatalok jó helyzetben vannak?
N-V. Zs.: Elsősorban a lehetőségek gazdag tárházát emelném ki.
Nem szeretnék „bezzeg az én időmben” frázissal élni, de azért össze tudom hasonlítani az én gimnáziumi vagy egyetemi éveim alatt rendelkezésre álló támogatások és lehetőségek mennyiségét és minőségét a maiakkal.
Csak néhány példát említenék. Tízből nyolcan állami ösztöndíjas képzésen jutnak be felsőoktatási intézménybe, az első két szakma megszerzése ingyenes, miközben a szakképzés és az egyetemi képzések is a piachoz igazodnak azért, hogy aztán boldogulni is tudjon majd a végzős. Korábban nem látott mennyiségű külföldi ösztöndíj van: a már említett Pannónia Programban eddig mintegy 8 ezren vettek részt. A családalapítást tervező fiatalok több mint 30 támogatás közül válogathatnak. A saját otthonuk megteremtése pedig elérhetővé vált a nem olyan régen elindított Otthon Start bevezetésével. Összességében 251 támogatást tudnék felsorolni, de ezek mind ott vannak az ifistart.hu oldalon.
BORS: Mi lesz a következő nagy dobás?
N-V. Zs.: Decemberben lesz egy tévés showműsorunk, amelynek döntőjében két település – egy magyar és egy külhoni – megkapja majd a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címet, illetve az ezzel járó 100-100 millió forintot. Erre összesen 22 település pályázott. A győztesek ebből valósíthatnak majd meg különböző ifjúsági projekteket, amelyek méltók egy ilyen rangos címhez. Érdemes lesz figyelni a közmédia felületét december 3-án, 4-én és 5-én: este 8-tól zajlanak az elődöntők, december 10-én pedig a döntő. Folyamatosan jelennek meg a már ismert pályázataink, a Nemzeti Tehetség Program és a fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram is.
BORS: Ne vegye ünneprontásnak, de az a sokféle támogatás, amit a fiataloknak kínálnak, rengeteg pénzbe kerül.
N-V. Zs.: Ez valóban így van, csak az utóbb említett két program is több milliárd forintot jelent. A fiatalokat elérő támogatások pedig összességében ennek a sokszázszorosát. Ugyanakkor
minden egyes forintra, amit a fiatalok kapnak, egyáltalán nem kiadásként tekintünk, hanem sokkal inkább, mint befektetés a jövőbe.
