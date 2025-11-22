Ezért jó Magyarországon fiatalnak lenni!

BORS: Az ifistart.hu honlaphoz hasonló eddig nem volt idehaza. Mit tud ez a fiatalok számára ezentúl fontos portál?

Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára nem csak állítja, de tevékenyen hozzá is járul ahhoz, hogy jó legyen fiatalnak lenni Magyarországon. Fotó: Kovács Dávid

Nagy-Vargha Zsófia: Valóban nem volt olyan adatbázis Magyarországon, ami kifejezetten a fiataloknak szóló intézkedéseket gyűjti össze, ráadásul élethelyzetek szerint. Mostantól viszont

nagyon könnyen kereshetővé válnak azok a programok és különböző támogatások, amelyek a fiatalok számára érdekesek lehetnek.

Alapvetően a 14 és 35 éves kor közöttieknek szántuk ezt az oldalt, ezért fontos volt, hogy tisztában legyünk a célközönség igényeivel. Nyár elején elindítottunk egy roadshowt, ahol őket kérdeztük-kérdezzük meg arról, szerintük minek kell mindenképp belekerülnie az éppen készülő új Nemzeti Ifjúsági Stratégiánkba. A sok javaslat között számos, már létező intézkedés is volt. Ez is megerősített minket abban, hogy mennyire fontos összegyűjteni és láthatóvá tenni a lehetőségeiket. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára azonban ugyanúgy hasznos a portál és természetesen a szülőknek is! Arra számítunk, hogy minden második magyar ember valamilyen módon érdekelt abban, hogy erre az oldalra ellátogasson.

BORS: Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Milyen konkrét támogatások találhatók az oldalon?

N-V. Zs.: Élethelyzeteket tekintve ilyen például a tanulás, a pályaválasztás és az, amikor munkába áll valaki vagy családot alapít. Az otthonteremtéssel kapcsolatos támogatások is megjelennek, de gondoltunk a testi-lelki egészségükre is, illetve külön megtalálhatóak a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, valamint a külhoni fiataloknak szóló programok is. Fontos, hogy amikor magyarokról beszélünk, teljesen természetes, hogy 15 millió magyarra gondolunk.

BORS: Tehát akkor nemcsak Magyarországról érdemes böngészni a honlapot, hanem külhonból és akár külföldről is?

N-V. Zs.: Így van. Ha valaki abban gondolkodik, hogy rövidebb-hosszabb ideig külföldön szeretne például tanulni, ma már rengeteg lehetősége van erre. A Pannónia Programnak és a Stipendium Peregrinum ösztöndíjnak köszönhetően nyitva áll a lehetőség számukra. De vannak kifejezetten a külföldön tanuló diákoknak szóló programjaink. Ezekről is találnak bővebb információkat a weblapon.