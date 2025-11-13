Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás: Köd, napfény, eső - mindenből jut a hétre

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 06:30
záporőszhőmérsékletnapsütés
Változékony, de enyhe időjárás várható az országban.

A héten igazi őszi időjárásra számíthatunk. A reggelek többfelé párásan, ködösen indulnak, míg napközben főként a déli területeken hosszabb időre is kisüthet a nap. A hét vége felé ismét megnövekszik a felhőzet, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet jellemzően 7 és 15 fok között alakul, délen enyhébb, északon hűvösebb időre készülhetünk.

Enyhe hőmérséklet és változékony őszi időjárás várható
Enyhe hőmérséklet és változékony őszi időjárás várható / Fotó: Lukasz Szmigiel / Unsplash (Illusztráció)

Változékony őszi időjárásra számíthatunk

Csütörtökön északon több helyen megmaradhat a köd és a rétegfelhőzet, míg délen időnként kisüthet a nap. Helyenként ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékleti értékek változatlanok maradnak.

Pénteken a sűrű pára és a rétegfelhőzet fokozatosan felszakadozik, egyre több helyen napos idő várható, kivéve az Északi-középhegység tág térségét. A déli, délkeleti szél élénkülni kezd. A csúcshőmérséklet délen elérheti a 15, északon a 7 fokot.

Szombaton a köd felszállása után változóan felhős, száraz idő valószínű. A nap folyamán a déli, később az északnyugati szél erősödhet meg. 11 fok körül alakul a csúcsérték.

Vasárnap az erősen felhős égből elszórtan valószínű kisebb eső, zápor. A délnyugati szél megélénkül. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu