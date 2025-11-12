Köd, köd és még egy kis köd: ilyen időjárásra számíthatunk a héten

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán tartósan ködös, ködfelhős területek és derűsebb tájak is lehetnek, a borús tájakon pedig szitálás előfordulhat. 6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csütörtökön főleg északon számíthatunk tartós ködre, illetve rétegfelhőzetre, délen pedig előbukkanhat a nap, illetve ködszitálás is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás.

Pénteken a tartósabb pára, és rétegfelhőzet dél felől szakadozik, egyre többfelé bukkanhat elő a nap, a déli, délkeleti szél pedig egyre inkább megélénkül. Délen 15, északon 9 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton a köd feloszlását követően változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Eleinte a déli, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg.