Orbán Viktor: Mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés!

"Pontos elszámolás, hosszú barátság. 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük." - fogalmaz Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében.

A nyugdíj-kiegészítés összegével az emelt nyugdíjakat november 12-én kezdik utalni, illetve kivinni a postások. Fotó: Kocsis Zoltán

A Magyar Államkincstár szerdától visszamenőlegesen utalja a 2025-ös évre érvényes 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót. Az összeg átlagosan 47 200 forint, amelyet a novemberi nyugdíjjal együtt kapnak meg az érintettek. A januári 3,6 százalékos inflációhoz igazított emelés már a korrigált nyugdíjalapra vonatkozik. Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj, és ekkor fizetik ki a 14. havi juttatás első heti részét is a kormány döntése értelmében.

Érkezik a 14. havi nyugdíj is

Mindehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak. És itt nem állunk meg! Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan. A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas-évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!

– írta Orbán Viktor.