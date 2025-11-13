Így változott az időjárás Budapesten az elmúlt száz évben - Galéria

Úgy tűnik, idén késik a tél, de ez már nem is meglepő. A klímaváltozás miatt Budapest novemberei is egyre enyhébbek, a 20. század elején megszokott fagyos, havas napok ma már ritkaságnak számítanak. Régen teljesen természetes volt, hogy novemberben hó lepte a fővárost. Hajnalban mínusz 10 fok körüli hidegben vacogtak az emberek, sárban, latyakban várták a buszokat. Mostanában viszont az elhúzódó nyár után pár hétig még élvezhetjük az őszi „meleget”. A novemberi időjárás változatos manapság, inkább esős és szeles, mintsem télies. Az idei hónapban sem kellett még túl vastag kabátot húzni, a mínuszok eddig elkerülték a fővárost.

Budapesten ilyen a novemberi időjárás manapság / Fotó: 123rf.com

Fagyos volt a novemberi időjárás a múltban

Régen a november már igazi téli hónapnak számított. A 20. század elején csak úgy repkedtek a mínuszok. Az átlaghőmérséklet ekkoriban +1 és +3 °C körül mozgott, gyakoriak voltak a hajnalonkénti –5, –10 °C-os fagyok, sőt havazás is előfordult már hónap közepén. A ködös, zúzmarás reggelek és a befagyott pocsolyák mindennaposak voltak. 1920-as és 1930-as években több olyan november is akadt, amikor a hónap végén már hótakaró borította Budapestet.

Az Oktogon 1984. novemberében / Fortepan/Krizsanóczi Anna

A II. világháború utáni évtizedekben az átlaghőmérséklet lassan emelkedni kezdett, kb. +4 °C körül alakult, a fagyos napok száma csökkent, de még rendszeresen előfordult havazás novemberben. A szocialista iparosítás miatt ugyanakkor erős szmogos ködök jelentek meg, ami miatt sokan a hideget „élesebbnek” érezték. 1952, 1965, 1973 novemberében például többnapos hólepel is megmaradt Budapesten.

A rendszerváltozás (1989) után már jól kimutatható a melegedés. A havi átlaghőmérséklet +5–6 °C lett, ami kb. 2 fokkal magasabb a 20. század elejinél. A tartós fagyok és havazások egyre ritkábbak lettek, viszont gyakoribbá váltak az esős, szeles, enyhe napok. 2000 és 2009 között mindössze néhány napon volt hó Budapesten novemberben, és sokszor +10 °C feletti délutánokat mértek. Az elmúlt évtizedben a klímaváltozás hatása már egyértelmű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerint a jelenlegi novemberi átlaghőmérséklet Budapesten kb. +7 °C körül van, ami rekordmelegnek számít történelmi viszonylatban.

