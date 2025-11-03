Vége a tavaszias napoknak: visszatér a hűvös őszi időjárás

Az új hét kezdetével véget ér az előző napok tavaszias időjárása. Nyugat felől ugyanis beborul az ég, ami miatt egyre többfelé ered el az eső napközben. Estefelé nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet. Emellé ráadásul sokfelé lesz erős az északnyugati szél is. Ezek az időjárási viszonyok pedig a hőmérsékletben is meglátszódnak majd: a csúcshőmérséklet 10-15 fok közé esik majd vissza.
Hétfőn napközben kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű
– közölte a HungaroMet.
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a továbbiakban így alakul az időjárás:
Kedden, november 4-én a ködfoltok megszűnése után nyugaton napos, keleten változóan felhős idő ígérkezik. A Tiszántúlon még előfordul kisebb eső. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Szerdán, november 5-én változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. 11 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Csütörtökön, november 6-án reggelre köd, és rétegfelhőzet képződik, mely néhol egész nap megmarad. Máshol előbukkanhat a nap. 10 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
