Mentősök segítettek világra egy babát, majd jött a drámai életmentés

Fájások közepette kérte a mentősök segítségét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kismama egy novemberi reggelen. Percek alatt megérkeztek hozzá a mentősök, majd végül ők segítették világra az újszülöttet, de a történtek dráma fordulatot vettek.
Egy tapasztalt mentésirányító azonnal esetkocsit és mentőkocsit is riasztott a vajúdó nőhöz, és perceken belül meg is érkezett az Ibrányi Mentőállomás egysége. A helyszínre érkezve azonban felgyorsultak az események, a nő magzatvize elfolyt, így fel kellett készülni a szülés biztosítására.
A kisbaba végül a mentősök segítségével világra jött, de nem sírt fel. Ekkor döbbentek rá, hogy a köldökzsinór nyakára tekeredett és váladék került légutaiba. Az egység szerencsére gyorsan elhárította az életveszélyt jelentő komplikációkat, és a kis Zoé már hangos sírással várta a kemecsei esetkocsi személyzetét - írta a Tények.
Az Országos Mentőszolgálat hétfői Facebook-bejegyzése szerint az édesanyát és az újszülöttet is a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították a kórházba.
