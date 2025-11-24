Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Mentősök segítettek világra egy babát, majd jött a drámai életmentés

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 14:37
Egy vajúdó kismama kérte a mentősök segítségét egy novemberi reggelen. Azonban ami csak egy átlagos szülésnek tűnt, hamar drámai életmentésbe váltott.

Fájások közepette kérte a mentősök segítségét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kismama egy novemberi reggelen. Percek alatt megérkeztek hozzá a mentősök, majd végül ők segítették világra az újszülöttet, de a történtek dráma fordulatot vettek.

Világra segítették, majd életét is megmentették az újszülöttnek a mentősök.
Világra segítették, majd életét is megmentették az újszülöttnek a mentősök. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook 

Nem sírt fel az újszülött, akit a mentősök segítettek világra

Egy tapasztalt mentésirányító azonnal esetkocsit és mentőkocsit is riasztott a vajúdó nőhöz, és perceken belül meg is érkezett az Ibrányi Mentőállomás egysége. A helyszínre érkezve azonban felgyorsultak az események, a nő magzatvize elfolyt, így fel kellett készülni a szülés biztosítására.

A kisbaba végül a mentősök segítségével világra jött, de nem sírt fel. Ekkor döbbentek rá, hogy a köldökzsinór nyakára tekeredett és váladék került légutaiba. Az egység szerencsére gyorsan elhárította az életveszélyt jelentő komplikációkat, és a kis Zoé már hangos sírással várta a kemecsei esetkocsi személyzetét - írta a Tények.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői Facebook-bejegyzése szerint az édesanyát és az újszülöttet is a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították a kórházba.

 

