Katonákat vetettek be a brutális medvetámadások miatt - csak ebben az évben több mint 100 esetet jelentettek a helyiek

Japán Védelmi Minisztériuma szerdán csapatokat küldött az északi Akita prefektúrába, hogy segítsenek megfékezni a medvetámadások hullámát, amely rettegésben tartja a hegyvidéki térség lakóit.

Az egyre gyakoribb medvetámadások megakadályozása érdekében már kidolgoztak egy tervet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Csapdákat állítanak fel a medvetámadások csökkentésének érdekében

A medvék iskolák, vasútállomások, áruházak és még egy forró vizes fürdőhelyek közelében is feltűntek, és az országban szinte naponta jelentenek támadásokat.

Az október végi környezetvédelmi minisztériumi statisztikák szerint április óta több mint 100 ember sérült meg, és legalább 12-en meghaltak Japán-szerte medvetámadásokban.

Minden egyes nap medvék hatolnak be a lakott területekre a térségben, és a hatásuk egyre nagyobb. A medveprobléma kezelése sürgető feladat

- mondta Fumitoshi Sato, a miniszterelnöki kabinet helyettes vezetője.

A Védelmi Minisztérium és Akita prefektúra nemrég írt alá egy megállapodást a csapatok bevetéséről, amely lehetővé teszi, hogy a katonák élelmet tartalmazó csapdákat állítsanak fel, segítsék a helyi vadászokat a szállításban, és közreműködjenek az elpusztult medvék elszállításában. Kihangsúlyozták, hogy a katonák nem fognak lőfegyvert használni a medvék kilövésére.

Akita lett az ország legjobban sújtott régiója

Akita prefektúrában, amelynek lakossága mintegy 880 ezer fő, május óta több mint 50 embert támadtak meg medvék, és legalább négyen életüket vesztették. A szakértők szerint a támadások 70%-a lakott területeken történt.

A hétvégén egy idős asszonyt holtan találtak az erdőben Juzava város közelében, miután gombászás közben medvetámadás érte. Egy másik idős nő október végén halt meg Akita városában, amikor a farmján dolgozva szintén medvével találkozott. Egy újságkihordó férfit kedden támadott meg egy medve Akita városában, bár a történteket túlélte, súlyosan megsérült.

A szakértők szerint Japán elöregedő és fogyatkozó vidéki lakossága az egyik fő oka a medvetámadások számának növekedésében az utóbbi években. Az elhagyatott házak és gazdaságok gyakran vonzzák a medvéket a lakott területek közelébe.

A kormány múlt héten munkacsoportot hozott létre, hogy november közepéig kidolgozza a hivatalos medvekezelési tervet. A tervek között szerepel a medvepopuláció felmérése, kommunikációs eszközök bevezetése a medveriasztásokra, valamint a vadászati szabályok módosítása is - írta az AP News.