"Egy harapás kellett ahhoz, hogy szétszedje a karom" – erdőben edzett, megtámadta egy medve a sportolót

Billy Halloran éppen a japán Myoko erdőben futott, amikor megtámadta egy medve. Halloran jól ismeri a helyet, hiszen gyakran fut és sétál arrafele. Két hete épp egy ultramaratonra készült a szabadban, amikor életeért kellett futnia medvék elől.

Japán erdőben edzett, megtámadta egy medve a sportolót Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Október elején élvezte a rutin futását, amikor nem egy, hanem két asiatic fekete medvével találkozott össze. Azonnal tudta, hatalmas bajban van.

A medvetámadások Japánban az utóbbi időben egyre gyakrabban történnek, idén majdnem 100 embert megsebesítettek.

Halloran most egyedül állt az erdő közepén, kilométerekre az autójától, és azon gondolkodott, hogyan szabadulhatna meg a két medvétől, akik kevesebb mint 30 méterről figyelték őt.

A 32 éves új-zélandi sportoló lassan hátrafelé kezdett menni, de a medvék felé indultak.

Kb. akkorák voltak, mint én, felnőtt medvék, olyan 60-70 kilósak

- emlékezett vissza.

Helyben eldöntötte, hogy nem fog futni, nehogy rátámadjanak, így elkezdett kiabálni, hátha el tudja őket ijeszteni. Már csak azt látta, hogy teljes erővel felé tart az egyik.

Elkapta a karomat, és a földre terített. Egy harapás kellett ahhoz, hogy szétszedje a karomat.

Megtámadta egy medve, rendesen megbírkózott vele

Ezután a lábát is megtámadta, és megsebesítette, mielőtt elmenekült. Halloran a testében lévő adrenalinnal futni kezdett miután megküzdött a medvékkel, akik most eltűntek.

Halloran felhívta a feleségét, hogy érte jöjjön, és törött karral, csúnyán megsebesülve is pár kilométert futott hozzá, ahol megvárták a mentőt.

Két hét alatt három műtéte is volt: a leharapott csontot pótolták, és fémlemezeket is tettek a karjába. Bár gyógyulása sok időt fog igénybe venni, most ultramaraton-edzése helyett rehabilitációra szorul.

Traumája ellenére kifejezte vágyát, hogy újra a vadonban fusson, és a futóközösségtől is sok támogatást kapott az ügyben. Hozzátette, szerencsésnek érzi magát, ugyanis a sok támadás közül többen nem voltak olyan szerencsések, mint ő - írja CNN.