Így reagált Orbán Viktorra arra, hogy Marco Rossi marad a szövetségi kapitány

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 21:13
MLSZszövetségi kapitánymagyar válogatottOrbán Viktor
Orbán Viktor nem rejtette véka alá a véleményét.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy azt a Bors megírta, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) negyedéves ülésén döntött Marco Rossi szövetségi kapitány sorsáról. A kedden délután tartott ülésen pedig arra a döntésre jutottak, hogy továbbra is az olasz szakember marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 

Marad Marco Rossi
Marad Marco Rossi Fotó: TumbaszHedi

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén

- közölte az MLSZ.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke pedig így nyilatkozott az ógyről: 

Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt. 

Most pedig Orbán Viktor is reagált a döntésre a Facebook-oldalán:

Nix ugribugri. Rossi a mester!

- írta a kormányfő. 

 

