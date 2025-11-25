Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csányi Sándor elmondta, miért marad Marco Rossi a szövetségi kapitány

Csányi Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:31
MLSZszövetségi kapitányMarco Rossi
Az MLSZ elnöke interjút adott az M4 Sportnak. Csányi Sándor Marco Rossiról is beszélt.
B.
A szerző cikkei

A Magyar Labdarúgó Szövetségi (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor Marco Rossiról beszélt, miután eldőlt a válogatott szövetségi kapitányának sorsa. A szövetség első embere az M4 Sportnak adott interjút a kedd délutáni, negyedéves ülést követően.

Csányi Sándor Marco Rossiról
Csányi Sándor Marco Rossiról beszélt Fotó: Török Attila / Nemzeti-Sport

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitányról. Az MLSZ meghallgatta az olasz beszámolóját a kedd délutáni elnökségi ülésen, majd egy közleményben tudatták: A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén.

Csányi Sándor Marco Rossiról

Marco Rossi 82 mérkőzésen vezette a magyar csapatot, egyhuzamban ez a legnagyobb szám, amit magyar szövetségi kapitány elért. Ezalatt sok sikert ért el, két Európa-bajnokságra kijutott a csapat, bekerültünk a Nemzetek Ligája A csoportjába, ott is tartotta még egy évet a csapatot, erőn felüli volt az az eredmény. Az elmúlt években a reméltnél jobb eredményeket is ért el a csapat, és a reméltnél rosszabbat is

- nyilatkozta Csányi Sándor az M4 Sportnak. Hozzátette, a világbajnokság pótselejtezőjére sajnálatos módon nem sikerült kvalifikálnia magát a válogatottnak, ami egy nem teljesített minimum cél volt.

A közvélemény szemében joggal merült fel, hogy akkor marad vagy nem marad. De egy történetet teljes egészében kell megítélni, Marco Rossi beszámolt az elmúlt év munkájáról, beszámolt a várható változásokról, hogy látja, milyen taktikai és más változásokra van szükség. Az elnökség úgy döntött, hogy bízunk benne és továbbra is ő a válogatott szövetségi kapitánya.

Az elnökség döntése egyhangú volt, azzal kiegészítve, hogy készül majd egy beszámoló az elmúlt évről a szakmai bizottság előtt is.

Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között

Csányi Sándort arról is megkérdezték, hogy elnökként milyen azokat a szurkolói rigmusokat hallgatni, a válogatott mérkőzéseken is most már, amilyeneket hallhatunk, és nem pozitívak az MLSZ-szel kapcsolatban.

Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, amiről beszéltünk az elnökségi ülésen is. Helyre szeretnénk hozni. Hozzáteszem, a szurkolók kezdeményezték már korábban is, hogy üljünk le és folytassunk párbeszédet. Én zárkóztam el ettől, vártam egy bocsánatkérést

- mondta az MLSZ elnöke, aki most viszont úgy látja, hogy ez nem lehet akadálya a párbeszédnek. A szövetség fel fogja mérni a szurkolói igényeket, és azt, hogy ezekből mit lehet teljesíteni.

Csányi Sándor arról is beszélt, amíg ő a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, addig az országban nem lesz hivatásos futball-liga.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu