Csányi Sándor elmondta, miért marad Marco Rossi a szövetségi kapitány

A Magyar Labdarúgó Szövetségi (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor Marco Rossiról beszélt, miután eldőlt a válogatott szövetségi kapitányának sorsa. A szövetség első embere az M4 Sportnak adott interjút a kedd délutáni, negyedéves ülést követően.

Csányi Sándor Marco Rossiról beszélt Fotó: Török Attila / Nemzeti-Sport

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitányról. Az MLSZ meghallgatta az olasz beszámolóját a kedd délutáni elnökségi ülésen, majd egy közleményben tudatták: A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén.

Csányi Sándor Marco Rossiról

Marco Rossi 82 mérkőzésen vezette a magyar csapatot, egyhuzamban ez a legnagyobb szám, amit magyar szövetségi kapitány elért. Ezalatt sok sikert ért el, két Európa-bajnokságra kijutott a csapat, bekerültünk a Nemzetek Ligája A csoportjába, ott is tartotta még egy évet a csapatot, erőn felüli volt az az eredmény. Az elmúlt években a reméltnél jobb eredményeket is ért el a csapat, és a reméltnél rosszabbat is

- nyilatkozta Csányi Sándor az M4 Sportnak. Hozzátette, a világbajnokság pótselejtezőjére sajnálatos módon nem sikerült kvalifikálnia magát a válogatottnak, ami egy nem teljesített minimum cél volt.

A közvélemény szemében joggal merült fel, hogy akkor marad vagy nem marad. De egy történetet teljes egészében kell megítélni, Marco Rossi beszámolt az elmúlt év munkájáról, beszámolt a várható változásokról, hogy látja, milyen taktikai és más változásokra van szükség. Az elnökség úgy döntött, hogy bízunk benne és továbbra is ő a válogatott szövetségi kapitánya.

Az elnökség döntése egyhangú volt, azzal kiegészítve, hogy készül majd egy beszámoló az elmúlt évről a szakmai bizottság előtt is.

Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között

Csányi Sándort arról is megkérdezték, hogy elnökként milyen azokat a szurkolói rigmusokat hallgatni, a válogatott mérkőzéseken is most már, amilyeneket hallhatunk, és nem pozitívak az MLSZ-szel kapcsolatban.

Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, amiről beszéltünk az elnökségi ülésen is. Helyre szeretnénk hozni. Hozzáteszem, a szurkolók kezdeményezték már korábban is, hogy üljünk le és folytassunk párbeszédet. Én zárkóztam el ettől, vártam egy bocsánatkérést

- mondta az MLSZ elnöke, aki most viszont úgy látja, hogy ez nem lehet akadálya a párbeszédnek. A szövetség fel fogja mérni a szurkolói igényeket, és azt, hogy ezekből mit lehet teljesíteni.