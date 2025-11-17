14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Akár 80 százalékos halálozási arány: az ebolához hasonló, gyilkos vírus tűnt fel

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 15:20
Az egészségügyi szakemberek célja, hogy minél előbb megfékezzék a fertőzést.

Igencsak aggasztó hírek érkeztek Afrikából: a jelentések szerint ugyanis Etiópia egy újabb, halálos vírusfertőzés kiindulópontja lehet, ha nem fékezik meg időben. Ráadásul az ebola-szerű Marburg-vírus halálozási aránya rendkívül magas,  25-80 százalék közötti, így érthető az egészségügyi szakemberek aggodalma.

Etiópiában ütötte fel a fejét a Marburg-vírus

Az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Africa CDC) hivatalosan is megerősítette a Marburg-vírus jelenlétét. A fertőzés vérzést, lázat, hasmenést és hányást okoz, 21 napos lappangási idővel. Testnedvek útján terjed, korábban már számtalan halálos áldozatot követelt – írja cikkében a The Guardian. Az ebolához hasonló vírus egyike a legveszélyesebbeknek.

A WHO szerint péntekig kilenc vérzéses esetet jelentettek, ami bizonyosan a Marburg-vírushoz köthető. Jelenleg mindenki azon dolgozik a térségben, hogy a járványt a Jinka-térségben megállítsák. Idén januárban Tanzániában a Marburg-vírus 10 embert ölt meg, nem sokkal korábban, Ruandában 2024 decemberében 15-öt, mielőtt megfékezték. A fertőzés a halálozási ráta és a hosszú lappangási idő mellett azért rendkívül veszélyes, mert nincs valós ellenszere: oltás vagy bármilyen vírusölő készítmény helyett csupán orális vagy intravénás hidratálással növelhetik a betegek túlélési esélyeit.

 

