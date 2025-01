Figyelmeztetnek az orvosok: szemvérzéssel járó betegség kezdett terjedni, már többen meghaltak

Ijesztő hírek érkeztek Afrikából. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői ugyanis felhívták a figyelmet a Marburg-vírus terjedésére. A betegség kitörési helyét Tanzániára rakják, és már legalább 9 fertőzöttről tudunk, akik közül 8-an belehaltak a fertőzés szövődményeibe. A tanzániai kormány egyelőre tagadja, hogy Margburg-járvány tört volna ki az országukban, azonban a WHO az aggodalmának adott hangot. A Marburg-vírus ugyanis egy rémisztően magas halálozási aránnyal járó vérzéses betegség, és a szomszédos Ruandából is érkeztek hírek fertőzött betegekről.

Rendkívül magas a halálozási aránya ennek a vírusnak / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A vírus a német Marburg városáról kapta a nevét, mert itt azonosították először, miután 1967-ben fertőzött majmokat szállítottak ide Afrikából. Akkor 31 kutató kapta el a betegséget, és közülük heten rövid időn belül életüket veszítették. A Marburg fertőzés után vérömlenyek alakulnak ki az áldozat testén, amelyek akár a szemükön is láthatóvá válnak. Halálossá akkor válik a betegség, ha a súlyosabb vérzések miatt a testfolyadékból kicsapódik a fehérje, és emiatt leesik a vérnyomás, vagy fokális szövethalál áll be a beteg testében. A világjárványt okozó Covid 19-hez hasonlóan ez a betegség is a denevérek szervezetén keresztül terjedhet át majomra és emberre.