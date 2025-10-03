Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tragédia: élő adásban zuhant a halálba a népszerű hegymászó

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 19:30
influenszerhalál
Nagyjából 600 métert zuhant. Már nem lehetett segíteni a fiatal influenszeren. Szeretteit és követőit egyaránt megrendítette a tragédia.
B. V.
A szerző cikkei

Élő közvetítés során történt tragédia: egy 23 éves influenszer, Balin Miller ugyanis élőben mutatta rajongóinak, hogyan mássza meg a híres El Capitan sziklafalat a Yosemite Nemzeti Parkban. Az ismert látványosság egy 915 méter magas, függőleges gránitfal, amely a világ minden tájáról vonzza a sziklamászókat. A fiatal férfi édesanyja, Jeanine Girard-Morrman megtörten nyilatkozott gyermeke halálát követően. Mint fogalmazott, fia kiskora óta mászott, mindennél jobban imádta.

Tragédia: élő közvetítésben vesztette életét a fiatal
Tragédia: élő közvetítésben vesztette életét a fiatal Fotó: Forrás: Unsplash.com

A szíve és a lelke volt a mászás. Soha nem a pénz vagy a hírnév hajtotta. Ez egy borzalmas rémálom, amiből nem tudok felébredni 

– közölte Jeanine.

Tragédia élőzés közben: a mélybe zuhant a tapasztalt sziklamászó

Barátai és rajongói a közösségi médiában búcsúztak Balin Millertől. Sokan figyelték a TikTokon a két napig tartó élő közvetítést, amelyen a mászását mutatta. Bátyja, Dylan Miller szerint Balin éppen egy 730 méteres útvonalat, a Sea of Dreams-et teljesítette egyedül, kötélbiztosítással. Már majdnem végzett, amikor a tragédia megtörént. Épp a felszerelését húzta fel, amely során leereszkedett a kötél végéig, ám ekkor váratlanul a mélybe zuhant – írja a Mirror.

Balin nem volt kezdő: nemrég világhírnevet szerzett, amikor elsőként mászta meg egyedül a Mount McKinley hírhedten nehéz Slovak Direct útvonalát, amelyet 56 óra alatt teljesített. Testvére úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy fiatalabb volt nála, Balin egy igazi mentor volt a számára. 

Mindig azt mondta, akkor érzi, hogy leginkább él, amikor mászik.

Balin halála egyébként idén, nyár eleje óta már a harmadik volt a Yosemite Nemzeti Parkban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
