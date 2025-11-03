Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ez sokakat érint: hatalmas változást jelentettek be a budapesti közlekedésben

Szent István körút
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 12:20
villamosforgalomkorlátozásJászai Mari tér
Kedd reggel több villamos sem fog közlekedni a Kossuth Lajos tér és a Jászai Mari tér között. Mutatjuk a részleteket!
Bors
A szerző cikkei

Nem járnak a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok kedd reggel a Kossuth Lajos tér és a Jászai Mari tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Hatalmas változást jelentettek be a budapesti közlekedésben  / Fotó: Forrás: BKK - Budapesti Közlekedési Központ / Facebook.com

Ilyen változára kell számítani kedd reggel a közlekedésben

A forgalomkorlátozás oka, hogy a nemzeti gyásznapon megemlékezést tartanak a Kossuth Lajos téren kedd reggel

 - írták.

Ezért a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6:30-tól 9 óráig nem érintik a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállókat, a Kossuth Lajos térnél pedig a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre.

A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni

 - áll a közleményben.

 

