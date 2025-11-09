Közel 1 millió embert evakuáltak és 2 ember életét vesztette a szupertájfun miatt

Több mint 900 000 embert evakuáltak a Fülöp-szigeteken a Fung-wong tájfun partot érése előtt, azonban a vihar már most 2 áldozatot követelt.
A vihart, amely helyi idő szerint vasárnap este érte el a szárazföldet, szupertájfunná minősítették, mivel az állandó szélsebessége eléri a 185 km/h-t, míg a széllökések akár 230 km/h-t is elérhetnek. Az ország meteorológiai szolgálata arra figyelmeztetett, hogy életveszélyes és pusztító vihardagály magas kockázata áll fenn, amelynek hullámai meghaladhatják a 3 métert, ahogy a vihar északnyugat felé halad Luzon, a Fülöp-szigetek legnépesebb szigete irányába.
A Fung-wong először a keleti Bicol régiót érte el vasárnap reggel, majd a Polillo-szigetek felett haladt el vasárnap délután. A meteorológiai előrejelzések szerint Luzon egyes részein több mint 200 mm csapadék hullhat, míg Manila nagyvárosi térségében 100-200 mm is várható, ami súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat.
Bár az ország nagy részét érinti a vihar, különösen nagy az aggodalom azokban a térségekben, amelyek közvetlenül az útjába eshetnek, például Catanduanes szigetén. Az ott élőket, valamint más alacsonyan fekvő és part menti területek lakóit arra szólították fel, hogy evakuáljanak magasabb területekre.
Mindezek ellenére az APNews értesülése szerint a vihar a partot érést követően két emberi életet követelt. Egy falusi férfi megfulladt a hirtelen áradásokban a keleti Catanduanes tartományban, egy másik pedig a keleti Samar tartománybeli Catbalogan városában halt meg, amikor törmelék zuhant rá.
A Fung-wong miatt felfüggesztették a mentési műveleteket is, amelyek a pár nappal ezelőtti Kalmaegi tájfun pusztítása után folytak.
A heves esőzések sárlavinákat indítottak el a hegyoldalakon, amelyek lakóövezeteket temettek be, és néhány szegényebb negyedet teljesen elsodortak a villámárvizek. Eddig legalább 204 ember halálát erősítették meg a Fülöp-szigeteken a korábbi vihar következtében, és több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
Vietnámban is öt ember vesztette életét, ahol az erős szél fákat csavart ki, tetőket tépett le, és ablakokat tört be - írta a BBC.
