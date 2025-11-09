Közel 1 millió embert evakuáltak és 2 ember életét vesztette a szupertájfun miatt

Több mint 900 000 embert evakuáltak a Fülöp-szigeteken a Fung-wong tájfun partot érése előtt, azonban a vihar már most 2 áldozatot követelt.

Közel 1 millió ember került veszélybe a tájfun miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Rengeteg embert evakuáltak a szupertájfun miatt

A vihart, amely helyi idő szerint vasárnap este érte el a szárazföldet, szupertájfunná minősítették, mivel az állandó szélsebessége eléri a 185 km/h-t, míg a széllökések akár 230 km/h-t is elérhetnek. Az ország meteorológiai szolgálata arra figyelmeztetett, hogy életveszélyes és pusztító vihardagály magas kockázata áll fenn, amelynek hullámai meghaladhatják a 3 métert, ahogy a vihar északnyugat felé halad Luzon, a Fülöp-szigetek legnépesebb szigete irányába.

A Fung-wong először a keleti Bicol régiót érte el vasárnap reggel, majd a Polillo-szigetek felett haladt el vasárnap délután. A meteorológiai előrejelzések szerint Luzon egyes részein több mint 200 mm csapadék hullhat, míg Manila nagyvárosi térségében 100-200 mm is várható, ami súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat.

Bár az ország nagy részét érinti a vihar, különösen nagy az aggodalom azokban a térségekben, amelyek közvetlenül az útjába eshetnek, például Catanduanes szigetén. Az ott élőket, valamint más alacsonyan fekvő és part menti területek lakóit arra szólították fel, hogy evakuáljanak magasabb területekre.

Mindezek ellenére az APNews értesülése szerint a vihar a partot érést követően két emberi életet követelt. Egy falusi férfi megfulladt a hirtelen áradásokban a keleti Catanduanes tartományban, egy másik pedig a keleti Samar tartománybeli Catbalogan városában halt meg, amikor törmelék zuhant rá.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 13

Super Typhoon #UwanPH (FUNG-WONG)

Issued at 8:00 PM, 09 November 2025

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 PM today.



SUPER TYPHOON “UWAN” IS ABOUT TO MAKE LANDFALL OVER THE CENTRAL OR NORTHERN PORTION OF AURORA



Link:… pic.twitter.com/Rw1XgcFNoc — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) November 9, 2025

A mentési munkálatokat is felfüggesztették a vihar miatt

A Fung-wong miatt felfüggesztették a mentési műveleteket is, amelyek a pár nappal ezelőtti Kalmaegi tájfun pusztítása után folytak.

A heves esőzések sárlavinákat indítottak el a hegyoldalakon, amelyek lakóövezeteket temettek be, és néhány szegényebb negyedet teljesen elsodortak a villámárvizek. Eddig legalább 204 ember halálát erősítették meg a Fülöp-szigeteken a korábbi vihar következtében, és több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.