Ezt nem láttuk jönni: kiderült, milyen idő lesz halottak napján

Tavaszias időjárással zárul a hét, akár 21 fokot is mérhetünk halottak napján. Habár napsütés várható, a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, így estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. Ez már annak a lehűlésnek az előjele, ami november első hetére várható.
A vasárnapi csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak, a Hungaromet közlése szerint "kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.