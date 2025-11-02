Ezt nem láttuk jönni: kiderült, milyen idő lesz halottak napján

Tavaszias időjárással zárul a hét, akár 21 fokot is mérhetünk halottak napján. Habár napsütés várható, a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, így estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. Ez már annak a lehűlésnek az előjele, ami november első hetére várható.

Tavaszias időjárással zárul a hét. Fotó: Köpönyeg

Tavaszias időjárással zárul a hét

A vasárnapi csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak, a Hungaromet közlése szerint "kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható".