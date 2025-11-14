Sokk: beomlott a tető az iskolában, egy nyolcévest azonnal kórházba kellett szállítani

Sürgős orvosi ellátásra szorult az a kisfiú, akire az iskolában váratlanul ráomlott egy mennyezeti elem, miután a tető hirtelen bomlani kezdett. A nyolcéves James Farraht az esetet követően azonnal kórházba vitték, ám onnan szerencsére sérülésekkel ugyan, de hazaengedték. Mint nyilatkozta, a történtekre nem igazán emlékszik, csak a baleset pillanatára, amely miatt még mindig kötésben van a keze és testét zúzódások borítják.

Tető omlott a gyerekekre egy iskolában, egy nyolcéves kórházba került / Fotó: Pexels / Pexels (Illusztráió)

Tető omlott a gyerekekre egy iskolában, egy nyolcéves kórházba került

Az eset még november 10-én történt Kaliforniában. A tető omlását követően a rendőrök, tűzoltók és mentők perceken belül a helyszínre érkeztek. A kis James így emlékszik a rémisztő pillanatra:

Csak arra emlékszem, hogy amikor jöttem ki az iskolából, a tető rám esett

- közölte, míg édesanyja, Diana Harrah így nyilatkozott:

Egy darab először a fejére esett, ami feldöntötte, majd még egy másik darab is ráesett, amikor a földre került. Miután megtudtam, mi történt, összeszorult a szívem. Rohantam az iskolához, ahol James apja, Shawn már ott volt vele és nyugtatgatta, hogy itt vagyunk, minden rendben lesz.

A nyolcévesen kívül még egy másik diák is megsérült, ő is orvosi kezelésre szorult. Jelenleg otthonaikban lábadoznak, miután a személyes oktatást az általánosban a történtek miatt legalább december 1-ig felfüggesztették.

Úgy döntöttünk, hogy ideiglenesen bezárjuk a kampuszt, és aktiváljuk a vészhelyzeti oktatási tervünket

- közölték, írja a Mirror.