Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a káosz az iskolában: 20 gyermek megsérült, paprika spray-vel támadott egy diák

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 07:30
iskolaKölnsérült
Tinédzserek között robbant ki konfliktus egy német iskolában, majd többen is megsérültek, miután az egyik diák paprika spray-t vetett be. A beszámolók szerint összesen 20 tanuló sérült meg, akik közül 9-et kórházban kezelnek.

Rohantak a rendőrök és más sürgősségi szolgálatok Németországban a kölni Raderthal városrészben található iskolához, miután paprika spray-t vetettek be az iskola épületében, ami tömeges sérülést okozott.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az iskolai konfliktus okát.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják az iskolai konfliktus okát. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Az iskola több tanulóját is kórházba szállították

Hétfőn nagy horderejű incidens történt egy németországi általános és középiskolában, miután 20 gyerek megsérült. A kölni Raderthalban található Europaschule (Európai Iskola) eseményei nyomán kilenc gyermeket kórházba szállítottak.

A rendőrség megerősítette, hogy valóban tömeges sérülésről van szó, és a történtekért nagy valószínűséggel a paprika spray használata felelős. A konfliktus tinédzser diákok között robbant ki, helyi idő szerint nagyjából 14:20-kor. A mentőszolgálatokat először csak egyetlen sérült miatt riasztották, ám amikor a helyszínre érkezve több, különböző tüneteket mutató gyereket találtak, azonnal magasabb szintű riasztást adtak ki.

A beszámolók szerint a tanulók többsége erős szemirritációtól szenvedett.

Védekezésből használhatta a paprika spray-t az egyik diák

A rendőrség úgy véli, hogy az incidenst egyetlen 16 éves fiatal okozta, aki a spray-t akkor használta, amikor megtámadták. A spray kibocsátása után a sérült diákok az iskola kijárata felé menekültek.

A helyi beszámolók szerint a kórházba szállított kilenc gyermek 12 és 14 év közötti. A tűzoltóság és a rendőrség továbbra is vizsgálja az incidens teljes körülményeit - írta a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu