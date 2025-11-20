Kitört a káosz az iskolában: 20 gyermek megsérült, paprika spray-vel támadott egy diák

Rohantak a rendőrök és más sürgősségi szolgálatok Németországban a kölni Raderthal városrészben található iskolához, miután paprika spray-t vetettek be az iskola épületében, ami tömeges sérülést okozott.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az iskolai konfliktus okát. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Az iskola több tanulóját is kórházba szállították

Hétfőn nagy horderejű incidens történt egy németországi általános és középiskolában, miután 20 gyerek megsérült. A kölni Raderthalban található Europaschule (Európai Iskola) eseményei nyomán kilenc gyermeket kórházba szállítottak.

A rendőrség megerősítette, hogy valóban tömeges sérülésről van szó, és a történtekért nagy valószínűséggel a paprika spray használata felelős. A konfliktus tinédzser diákok között robbant ki, helyi idő szerint nagyjából 14:20-kor. A mentőszolgálatokat először csak egyetlen sérült miatt riasztották, ám amikor a helyszínre érkezve több, különböző tüneteket mutató gyereket találtak, azonnal magasabb szintű riasztást adtak ki.

A beszámolók szerint a tanulók többsége erős szemirritációtól szenvedett.

Védekezésből használhatta a paprika spray-t az egyik diák

A rendőrség úgy véli, hogy az incidenst egyetlen 16 éves fiatal okozta, aki a spray-t akkor használta, amikor megtámadták. A spray kibocsátása után a sérült diákok az iskola kijárata felé menekültek.

A helyi beszámolók szerint a kórházba szállított kilenc gyermek 12 és 14 év közötti. A tűzoltóság és a rendőrség továbbra is vizsgálja az incidens teljes körülményeit - írta a Daily Star.