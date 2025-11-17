Fegyveresek rohanták le az iskolát: egy ember meghalt, több diákot elraboltak

Fegyveresek támadtak meg egy állami bentlakásos iskolát Nigéria Kebbi államában hétfőre virradóra. Megölték az igazgatóhelyettest, és egyenlőre ismeretlen számú diáklányt elraboltak.

Több diáklányt is elraboltak a fegyveresek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több diákot is elraboltak a támadás során

A támadók, akik puskákkal felfegyverkezve, összehangoltan támadtak, helyi idő szerint hajnali 1 óra körül törtek be a Maga városában található Government Girls Comprehensive Secondary School területére. Yakubu Makuku Hassan igazgatóhelyettest lelőtték, miközben ellenállt a támadóknak, egy biztonsági őr pedig megsebesült. Az egyik tanár szerint az elkövetők elmenekültek az elrabolt diákokkal a szomszédos Zamfara állam felé.

Egyetlen csoport sem vállalta magára a támadást eddig, a hatóságok pedig nem osztottak meg információt a történtekről.

Nigéria északnyugati részén az utóbbi időben egyre gyakrabban előfordultak tömeges iskolai emberrablások, amelyeket fegyveres csoportok követtek el váltságdíj reményében, annak ellenére, hogy a kormány a térség biztonságának megerősítését ígérte - írta a Reuters.