Megható: így segít 100 éves szomszédján minden egyes nap egy fiatal

„A szomszédoknak is barátoknak kell lenniük” – vallja az Amerikában élő Mariel Darling, aki nap mint nap tesz valamit 100 éves szomszédjáért, hogy megkönnyítse az életét. Erről egy azóta virálissá vált TikTok-videóban számolt be, amelyen az látható, hogy épp egy ajándékkal a kezében sétál át idős asszonyhoz. Később pedig el is árulja: épp a frissen főzött meleg ételéből visz át neki, hogy ő is élvezhesse a házi főztöt.
Minden este, mielőtt vacsorázom, viszek egy tányér ételt a 100 éves szomszédomnak, hogy ő is élvezhessen egy házi főztöt
– mesélte a videóban a fiatal lány, de természetesen rögtön akadt, aki nem a jótékony cselekedetet éltette, hanem rögtön nemtetszését fejezte ki, mivel a fiatal az ajtó elé tette le az ajándékba vitt ételt.
És hogyan veszi fel? Vegyél neki egy kis asztalt a tornácra!
"Ez nagyon kedves tőled, de miért nem teszed egy zacskóba, és akasztod fel az ajtóra? A padló koszos.”
Tedd magasabbra, hogy ne kelljen lehajolnia érte! Eleshet! De nagyon aranyos, amit teszel
– írták neki sorra, azonban sokan egyből a védelmére siettek:
Gyönyörű lelked van
– közölték vele, míg más így fogalmazott:
Az ilyen jószívűséget az élet megjutalmazza.
Mariel videója eddig 1,6 millió megtekintést és közel negyedmillió kedvelést gyűjtött be.
(Mirror)
